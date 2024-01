Gitsestraat wordt even eenrichtingsverkeer

De bouwwerken op het terrein van de Stedelijke Basisschool De Brug gaan de laatste fase in. Daardoor is de ingang van de school in de Steenstraat onbruikbaar. Die wordt tot het einde van het schooljaar verplaatst naar de Gitsestraat, die een voorlopig eenrichtingsverkeer krijgt.

Op het terrein van De Brug wordt momenteel een nieuw complex gebouwd. Dat omvat een half ondergrondse sporthal, lokalen voor de naschoolse opvang, twee kleuterklassen, een slaapklasje en een sanitair blok. De nieuwbouw komt op de vroegere betonnen speelplaats, met toegang langs de Steenstraat. De site werd volledig onthard. “We hopen tegen september 2024 klaar te zijn met de nieuwbouw en met een groene, duurzame speelplaats”, zegt directeur Koen Dierynck.

“Vanaf 8 januari schakelen we een versnelling hoger en zullen verschillende aannemers tegelijk aan de slag zijn, waardoor de ingang aan de Steenstraat voor enkele maanden dichtgaat. Samen met de dienst Mobiliteit van de stad hebben we een alternatief uitgewerkt dat zich vooral in de Gitsestraat situeert.”

“Tussen de woningen is daar een klein doodlopend straatje dat ook als nooduitgang fungeert voor onze school. Die toegang wordt tot het einde van dit schooljaar de voorlopige tweede ingang van de school. Om alles veilig te laten verlopen zijn er ook wat wijzigingen in de Gitsestraat zelf. Die krijgt vanaf maandag 8 januari voor zes maanden eenrichtingsverkeer vanaf de Steenstraat richting Hoogleedsesteenweg. Er komt ter hoogte van de ingang een kiss-&-ride-zone. We zorgen ‘s morgens vanaf acht uur daar voor toezicht, zodat ouders niet nodeloos of te lang parkeren.”

Veiligheid voorop

“De ingang aan de Brugsesteenweg blijft open, maar is er enkel voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. We voorzien op het einde van de dag in een extra schoolrij naar de parking van AZ Delta, waar ouders even gratis kunnen parkeren en hun kinderen oppikken. Ook aan de Gitsestraat zorgen we voor een extra bewaakte wachtzone.”

“Voor de ene ouder zal dit net makkelijker worden, voor de andere even wat vervelender, maar we hopen dat iedereen zich aan de afspraken zal houden, in het belang van de veiligheid van onze leerlingen.” (Bart Crabbe)