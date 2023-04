Gistel ondertekent charter voor meer verkeersveiligheid: “Nog voor de zomer actieplan voor scholen”

Stad Gistel heeft – als 144ste in Vlaanderen – het SAVE-charter Steden & Gemeenten ondertekend, een initiatief voor meer verkeersveiligheid. “Nog voor de zomer willen we een plan van aanpak klaar hebben voor alle schoolomgevingen”, zegt burgemeester Defreyne.

In 1994 kwamen ouders samen, die net hun kind hadden verloren in een verkeersongeluk. Dat leidde in 1995 tot de vzw die vandaag bekend staat als Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Hun motto: ‘Word nooit lid van onze vereniging’.

“Hoe minder leden OVK telt, hoe groter het succes”, geven coördinatoren Roel De Cleen en Peter Heymans mee. OVK onthaalt sinds haar ontstaan 1.800 individuele leden, familie van meer dan 900 kinderen. “De vereniging biedt menswaardige en professionele hulp aan, en richt zich zowel naar burgers als beleidsmakers die beslissingen en maatregelen nemen inzake verkeersveiligheid. OVK strijdt tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Stad Gistel geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.”

Het charter telt zeven doelstellingen, waaronder een hoog handhavingsniveau, grondige verkeersveiligheidsanalyse en gebruik van het STOP-principe in het mobiliteitsbeleid: eerst Stappen, dan Trappen (fietsen, dus), dan Openbaar vervoer en als laatste Personenwagens.

Voortzetting focus

“We engageren ons om onder begeleiding van OVK een actieplan rond verkeersveiligheid uit te werken”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “De positie van de zwakke weggebruiker versterken, een prioriteit in ons meerjarenplan, staat hierin centraal. De ondertekening is echter geen startschot, maar een voortzetting van waarop we ons in deze en de volgende legislaturen willen focussen. Het omvormen van de Stationsstraat in een fietsstraat is een maatregel die we al hebben genomen, net als een veilige doorsteek langs het Atlas Atheneum. We gaan op dit elan door.”

“Denk aan acties voor sensibilisering en aan infrastructurele aanpassingen”

“Neem nu de schoolomgevingen. Onze compacte stad telt maar liefst acht scholen. Dat betekent vele honderden kinderen en jongeren die dagelijks van en naar het leslokaal wandelen of fietsen. Het is onze doelstelling om élke weg naar school zo veilig mogelijk te maken. Alle scholen kregen al een doorlichting en nog voor de zomervakantie komt er een actieplan voor elke schoolomgeving. Denk daarbij aan sensibiliseringsacties en infrastructurele aanpassingen. Allemaal met één doel: de verkeersveiligheid verhogen.”

Gistel ging hiervoor een samenwerking aan met mobiliteitsbureau Traject. Dat werkte onder meer mee aan het schoolvervoerplan van Brugge, het mobiliteitsplan van Grimbergen, de lage-emissiezone in Brussel, het masterplan van het station Gent Sint-Pieters, en het fietsbeleidsplan van Torhout.