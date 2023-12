Gewijzigde rijrichting in de Nieuwstraat in Deerlijk wordt voor één jaar verlengd

Tijdens de werken in de Sint-Rochusstraat in Deerlijk werd de rijrichting de rijrichting in de Nieuwstraat omgekeerd gewijzigd. Het gemeentebestuur heeft beslist om die wijziging te verlengen met een proefperiode van 1 jaar.

“Tijdens deze proefperiode willen we alle voor- en nadelen voor de circulatie in het centrum onderzoeken”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V). “We denken daarbij aan de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers, de verkeersdrukte en leefbaarheid in het centrum, de bereikbaarheid van diensten en handelszaken en het weren van doorgaand verkeer en vrachtverkeer. Wie zelf bedenkingen heeft bij deze verandering, is met de feedback welkom op mobiliteit@deerlijk.be.”

Een beslissing die op sociale media bijzonder negatief wordt onthaald. “Ongelooflijk dat een situatie nu één jaar (‘toevallig’ tot na de gemeenteraadsverkiezingen?) moet uitgetest worden die jaren geleden al bestond en nefast werd geëvalueerd”, luidt het. “De voorbije maanden werden de ‘oude’ pijnpunten terug duidelijk: gevaarlijk voor fietsers aan apotheek Beke, grote verkeersdrukte rond het Kerkplein tijdens de spits en extra verkeer dat twee keer door het centrum en het Kerkplein moet om vanuit de Waregemstraat naar de E17 te rijden.”

En ook: “Dat is echt met de mensen hun voeten spelen. Als je van Waregem komt, is het heel handig om de Nieuwstraat in te rijden, als je het centrum niet nodig hebt, om naar huis te rijden.” En zo gaat het verder: “Eerst niet meer mogen doorrijden in de Sint-Rochusstraat richting Vichtesteenweg en nu ook niet meer via de Nieuwstraat. Heel fijn als je aan de kant van de Molenhoek woont. Ik moet elke dag naar de snelweg. Het wordt het kiezen: filerijden aan de Belgiek of filerijden in het centrum.” (DRD)