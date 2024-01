Gewijzigde halte voor vervangbus NMBS zorgt voor verwarring en klachten

Wegens werken aan het spoor tussen Poperinge en Kortrijk is er dit weekend tot zondagavond opnieuw geen treinverkeer. De Lijn zorgt ter vervanging voor bussen maar aan het gewezen station in Wervik zorgde dat bij tientallen treinreizigers voor verwarring.

De halte voor de ‘vervangbus NMBS’ was immers een paar honderd meters verder aan de bandencentrale Breine op de hoek van de Bakkerstraat en Speldenstraat… In de loop van de voormiddag greep de NMBS in na heel wat klachten.

Vorig jaar was er een paar weekends ook geen treinverkeer tussen Poperinge en Kortrijk. Toen kwam de vervangbus van De Lijn altijd voorbij aan het gewezen station. Nu evenwel niet. Het regende hierover reacties op de sociale media Facebook. Sommige treinreizigers stonden zaterdagmorgen in de Stationsstraat heel lang in de vrieskou…

Ondertussen communiceerde de NMBS dat er iemand naar het gewezen station was gegaan en het daar nu zou aangegeven staan. Volgens de NMBS gaat het dit keer niet om de bussen van De Lijn aan het gewezen station te laten stoppen. Het traject van 400 meter van het voormalig station naar de tijdelijke halte was wel bewegwijzerd. Al hing er niet de minste uitleg aan de borden.

Er zijn tussen Poperinge en Kortrijk acht haltes voorzien. De uurregeling hangt nu uit op het perron in Wervik al kan die aanduiding heel wat beter.