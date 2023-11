Gewezen schepen draait fout verkeersbord zelf op zijn plaats

Op de oprit van het belevingsplein de Steenakker middenin het stadscentrum in Wervik staat het verkeersbord sedert zondagavond weer correct. Na de vrijdagmarkt stond het fout. Telkens voor de vrijdagmarkt worden aan de oprit de paaltjes aan de rechterkant en het verkeersbord vooraan weggenomen en nadien teruggeplaatst. Nu gebeurde dat dus duidelijk verkeerd. Gewezen schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA) draaide het verkeersbord zelf correct op zijn plaats…

“Ik was zondagavond op stap met mijn echtgenote en de hond”, vertelt Sanne. “Ik probeerde het verkeersbord te draaien en dat ging vlotjes. (lacht) Ik deed het zelf omdat ik vond dat het een gevaarlijke situatie was en ook onduidelijk voor fietsers. Het moeit in orde zijn. Toen ik de vorige legislatuur schepen was heb ik heel veel verkeersborden na bijvoorbeeld een storm zelf rechtgezet. Het was weekend en dan is het begrijpelijk dat er niemand van het stadspersoneel hiervoor wordt opgetrommeld.”

“Ik zag op de sociale media ook dat Sanne liet weten dat hij zelf het bord terugplaatste”, reageert schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “De burgemeester had hem nochtans laten weten dat onze diensten verwittigd waren om dit in orde te brengen (wat door Vantomme wordt ontkend, red). Hiervoor bellen wij natuurlijk de wachtdienst niet op en ging dit vanaf maandagmorgen in orde gebracht worden.”

Sociale media

“Blijkbaar heeft collega Sanne weinig geduld en wou hij alles even snel in orde brengen zoals in de tijd dat hij schepen was. Iets in mij zegt dat de melding op sociale media belangrijker was dan het gestelde feit zelf. Dit is helaas niet mijn manier van aan politiek doen. Misschien moeten we hem nog op de sociale media bedanken voor het gestelde actie van burgerzin.”

“Missen is nu eenmaal menselijk…”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Normaal gezien probeer ik dit zelf zoveel als mogelijk op te vangen. Zondagavond heb ik ook nog wat signalisatie rechtgezet nadat die omgevallen waren.