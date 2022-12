Gevoel van onveiligheid in Kapellestraat in Jabbeke blijft bestaan

Al twee jaar werkt men aan de verkeersveiligheid van schoolomgeving van De Klimtoren in Jabbeke. Net zoals bij de andere basisscholen is het wegdek er aangepast en is de Kapellestraat een fietsstraat. Maar ondanks diverse inspanningen lijkt niemand helemaal tevreden met de verkeersveiligheid.

Na twee proefopstellingen, twee bevragingen, advies van mobiliteitsbureau Vectris en de lokale politie Kouter en heel wat reacties van de buurtbewoners, ouders en belanghebbenden werd door het bestuur een beslissing genomen over de definitieve inrichting in de schoolomgeving in de Kapellestraat. Maar zowel de school, het oudercomité, buurtbewoners als bezorgde ouders blijken de situatie nog steeds als onveilig te beschouwen.

De gemeente heeft al diverse inspanningen gedaan. De twee proefopstellingen met eenrichtingsverkeer bleken niet toereikend. Zeer recent werd de initiële inrichting met tweerichtingsverkeer opnieuw ingevoerd, weliswaar met de Kapellestraat als fietsstraat waarbij de auto’s achter de fietser moeten blijven.

Kiss-and-ridezone

Daarnaast worden in de nabije toekomst de haakse parkeerplaatsen, wegens gevaarlijke situaties met achteruitrijdende auto’s, vervangen door een kiss-and-ridezone. Ook de Koffiestraat is opnieuw een fietsstraat met tweerichtingsverkeer voor de auto geworden. En toch is er het gevoel van onveiligheid. Ouders vrezen incidenten door het drukke tweerichtingsverkeer aan het begin en einde van elke schooldag. “Als school hebben wij altijd geijverd voor een verkeersveilige schoolomgeving. De huidige situatie vinden we niet veilig”, zegt directeur Rebekka Buyse.

Het oudercomité was verheugd met de kans om met de gemeente in overleg te kunnen gaan. Dat gebeurde woensdag en het werd een positief en constructief gesprek. Een van de aanwezige ouders was Gwendoline van Rie, mama van Emmerik (7) en Josephine (3). “Ik ben geen lid van het oudercomité, maar ik ben wel bezorgd. En we hebben ideeën hoe het misschien optimaler kan. We houden een goed gevoel over aan de gesprekken. Mijn idee is alvast om in de Kapellestraat en de Koffiestraat eenrichtingsverkeer in te voeren, in de richting van de Dorpsstraat.” Binnenkort wordt opnieuw samengezeten.

