Gevaarlijk kruispunt in Beernem doorn in oog van burgemeester Sypré: “Er zijn dringend werken nodig”

Het kruispunt aan de Sint-Andreaslaan met de Stationsstraat in Beernem is in het verleden al enkele keren in het nieuws gekomen door fietsers die bij een indraaiende vrachtwagen onder de wielen geraken. Er zouden aanpassingswerken komen, maar burgemeester Jos Sypré (CD&V) wil dat het nog sneller gaat.

“Bestuurders die willen afslaan richting Industriepark en Knesselare, komen er in conflict met de fietsers, die rechtdoor willen rijden”, opent burgemeester Jos Sypré (CD&V) het verhaal. “Zo hebben we de bevestiging gekregen van het Agentschap Wegen en Verkeer dat dit kruispunt opgenomen is voor aanpassingswerken waarbij de zwakke weggebruiker een aparte tijd groen licht zal krijgen. Jammer dat dit volgens de prioriteitenlijst nog niet voor meteen is. Schrijnend dat er zoals vorige week nog een dodehoekongeval gebeurde, waarbij een Beernemse dame al fietsend is gevallen. Ik dring aan om een hogere prioriteit te geven aan dit gevaarlijk kruispunt en de aanpassingswerken snel te starten, voor er nog zwaardere ongevallen gebeuren”, aldus de burgemeester.

Vorige week gebeurde er weer een ongeval. De aanpak moet echt sneller

Er was sprake om dit stationskruispunt met verkeerslichten te vernieuwen. “De afspraak was dat die werken onmiddellijk volgend op de aanleg van de stationsomgeving zouden gebeuren”, weet Jos Sypré. “De verkeersafwikkeling op het stationsplein is daarop afgestemd. De planning schoof op naar het najaar van 2022. Nu verneem ik dat het al voorjaar 2023 wordt. Ik informeer naar een spoedige uitvoer. Het is belangrijk dat het stationskruispunt en het wegdek van de spoorwegbrug snel vernieuwd worden. Vlaanderen heeft budgetten voorzien, nu is het wachten op de uitvoering.”

File aan afrit

Een ander knelpunt is de filevorming op de E40-afrit voor het verkeer komende uit de richting Brugge. “Het verkeer raast rakelings langs de wachtende auto’s. Ook voor dit euvel contacteerde ik het Agentschap Wegen en Verkeer om het hierop te duiden en met de vraag om de verkeerslichtenregeling van de Gewestweg aan te passen, zodat het verkeer vlot van de E40 weggeraakt”, besluit de burgemeester. (Reginald Braet)