Gestrande treinreizigers en zoektocht na vermoeden van aanrijding: “Maar er werd geen persoon of groot dier aangetroffen”

Tussen Kortrijk en Poperinge raakte het treinverkeer donderdagavond verstoord door een vermoedelijke aanrijding. Er is een uitgebreide zoektocht opgezet, maar een slachtoffer werd uiteindelijk nergens gevonden.

De hulpdiensten moesten donderdagavond even na 19 uur uitrukken naar de Ieperse deelgemeente Zillebeke voor een mogelijke treinaanrijding ter hoogte van de spooroverweg op de Blauwepoortstraat. “Het ging om een vermoeden van een aanrijding”, verklaarde Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. “De bestuurder van de trein had een klop gehoord. De trein kwam van Komen en reed richting Ieper.”

Richting dichtste station

De betrokken trein reed door tot aan het dichtste station in Ieper en bleef er voor onbepaalde duur staan. Het treinverkeer werd stilgelegd tussen Menen en Poperinge. Aan de gestrande treinreizigers werd meegedeeld dat zo snel mogelijk vervangbussen zouden ingelegd worden.

Brandweer Westhoek zocht in de buurt van het vermoedelijk incident op de sporen naar een eventueel slachtoffer. Er werd melding gemaakt van een mogelijke aanrijding van een mens of een dier. Er was ook sprake van mogelijk bloed aan de betrokken trein. “Het was loos alarm”, klonk het bij Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek.

“Geen mens of groot dier”

Ook Infrabel bevestigde dit ongeveer anderhalf uur na de eerste melding van de mogelijke aanrijding. “Er werd een uitgebreide zoektocht opgezet met mensen van de brandweer en met eigen mensen”, aldus Petit.

“Uiteindelijk werd geen slachtoffer gevonden op of langs de sporen. Of toch alleszins geen mens of groot dier, anders was dit wel ontdekt tijdens de zoektocht. Ook de melding van bloed aan de trein blijkt nu niet meer zeker te zijn. Rond 20.40 uur kon het treinverkeer hernomen worden. Het vermoeden van een aanrijding zal voorlopig bij een mysterie blijven.” (TP)