Gerenoveerde Slijpebrug in Middelkerke opnieuw open

De Slijpebrug in Middelkerke is opnieuw toegankelijk voor alle verkeer. De Vlaamse Waterweg nv voerde sinds begin september renovatiewerken uit aan de brug over het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. De brug ligt op een belangrijke toegangsweg naar de badplaats en was al die tijd onderbroken voor het wegverkeer.

De voorbije weken werd de brug hersteld en opnieuw geschilderd. Ze kreeg ook nieuwe leuningen. Het brugdek kreeg een nieuwe bekleding. Ook onder de brug werden werken uitgevoerd zodat de brug opnieuw perfect ligt in gesloten toestand.

Aanvaringen vermijden

Nabij de brug werd een houten dukdalf vervangen. Die moet aanvaringen door schepen vermijden. Het metselwerk van de landhoofden werd opnieuw gevoegd en de verzakkingen in de voetpaden werden weggewerkt.

“Bruggen hebben onderhoud nodig en moeten bedrijfszeker zijn”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Elektromechanica

“We hebben voor de renovatie van de Slijpebrug extra investeringsbudget beschikbaar gemaakt. Om de brug topfit te maken, wordt binnenkort nog de elektromechanica vernieuwd. Daarna zal de brug sneller kunnen bewegen en dus minder hinder veroorzaken voor zowel weg- als scheepvaartverkeer.”

De nog geplande werken zullen maar beperkte hinder veroorzaken voor het wegverkeer. Net als tijdens de renovatie zullen de werken goed gepland worden.

Herfstvakantie

“De Slijpebrug is een cruciale ‘hartklep’ voor de verkeersdoorstroming naar onze badplaatsen” zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

“Het is altijd je hart vasthouden, maar chapeau… Zeker nu de herfstvakantie voor de deur staat, ben ik erg tevreden dat de Vlaamse Waterweg en aannemer Besix die werken binnen de afgesproken timing hebben gerealiseerd.”

Het Agentschap Wegen & Verkeer maakte van de gelegenheid gebruik om ook vernieuwingswerken uit te voeren aan de wegen nabij de brug.