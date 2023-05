Geplande knip tussen Felix D’Hoopstraat en Europawijk baart Nathalie Soenens van broodjeszaak Junalicious zorgen

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad Tielt voorziet niet alleen een permanente knip op de Markt, maar ook een knip tussen de Felix D’Hoopstraat en de Europawijk. Dat laatste is een flink streep door de rekening van Nathalie Soenens van Junalicious. Ze vreest dat de knip de doodsteek van haar broodjeszaak zou kunnen worden. Ook oppositiepartijen Vooruit en N-VA/Open Vld hebben zo hun twijfels bij de ingreep.

Al bij de voorstelling van het nieuwe mobiliteitsplan bleek dat inwoners van de grootste wijk van de stad zich zorgen maken over de knip. Nathalie Soenens, die op de hoek van het beruchte vijfarmige kruispunt broodjeszaak Junalicious runt, bevestigt dat. “Veel positieve reacties heb ik nog niet gehoord. Mensen houden niet van veranderingen, zeker niet op vlak van mobiliteit. Dat kun je hen niet kwalijk nemen.”

“Ik heb zestien jaar bij de politie in Kortrijk gewerkt, in het verkeer. Ik spreek uit ervaring. We zullen inderdaad meer moeten omrijden, al is dat het minste van het probleem. Vijf minuten eerder thuis vertrekken, is geen zo’n ramp. Anderzijds begrijp ik ook dat er iets moest gebeuren. De vrachtwagens denderen hier al vanaf 4 uur voorbij en in de spits is het opletten geblazen. Maar dit kan de doodsteek van mijn zaak worden.”

Té drastisch

“Akkoord dat er iets moest gebeuren, maar drie woonwijken en twee dubbelrichtingsstraten zomaar afsluiten vind ik té drastisch”, aldus Mia Callewaert (Open Vld/N-VA) tijdens de gemeenteraad donderdag.

Ook Simon Bekaert (Vooruit) is geen voorstander. “We steunen het vrachtverbod, net als de uitbreiding van de zone dertig, maar met het afsluiten van Den Bek wordt de Europawijk wel afgesneden van een groot deel van Tielt. Inwoners zullen een ingewikkelde omweg moeten maken om nog de school, de bakker, de slager en het station te bereiken. Bovendien zullen de Sint-Jansstraat, Hollandlaan en Hoogstraat extra verkeer te slikken krijgen. Liever zien we geen harde knip, maar een zachte knip, waar plaatselijk verkeer wel nog door kan.”

Parkeermogelijkheden verdwijnen

Nathalie Soenens nam in juni 2019 de broodjeszaak op Den Bek over, nadat die in de voorbije jaren meermaals – met wisselend succes – van uitbater was veranderd. Tegenwoordig staat er bijna elke middag een flinke rij klanten aan te schuiven. “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar we hebben de zaak van nul opgebouwd tot wat het vandaag is”, vertelt ze.

“We hebben corona en de energiecrisis overleefd. Het overgrote deel van de klanten zijn voorbijgangers. Die komen van de Felix D’Hoopstraat en parkeren dan in de Beneluxlaan of Europalaan. Maar als die twee straten dicht gaan, verdwijnt de parkeermogelijkheid. En dan gaan mensen gewoon doorrijden tot aan een volgende broodjeszaak.”

“Met bloed, zweet en tranen hebben we onze zaak van nul opgebouwd tot wat het vandaag is. Maar mensen gaan niet omrijden voor een broodje kaas”

Het verhaal van Nathalie ligt in de lijn van dat van dagbladhandel Skripto in de Bruggestraat. Ook daar dreigt een deel passage weg te vallen door de permanente knip op de Markt. “We zitten in hetzelfde schuitje”, zegt Nathalie. “Veel hangt af van je product. Voor pakweg een nieuwe bril of voor een belangrijke afspraak bij de bank gaan mensen wel omrijden. Maar dat doen ze niet voor een pakje sigaretten of een broodje kaas. Ook al zijn ze nog zo lekker. Een mogelijke oplossing zou zijn dat er vijf kortparkeerplaatsen bijkomen aan de kant van de Felix D’Hoopstraat, tot aan de bushalte.”

Testfase

Wanneer de knip in de Felix D’Hoopstraat in voege gaat is nog niet duidelijk, maar schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V) benadrukt dat er eerst een testfase komt. “Uit de tellingen blijkt dat we met veel doorgaand verkeer zitten op de as van de Conventieweg en de Felix D’Hoopstraat. Bovendien waren de bewoners van de Europawijk zelf al langer vragende partij voor een rustigere wijk.”

“Met deze ingreep zal de wijk leefbaarder worden, terwijl er nog steeds drie van de vier ontsluitingswegen over blijven. Al hangen alle maatregelen eigenlijk samen en versterken ze elkaar. Vanzelfsprekend komt er eerst een testfase, waarbij we nagaan of we onze doelen bereiken. Nadien kunnen we eventueel nog bijsturen, maar we roepen nogmaals alle Tieltenaars op om dit plan vooral positief en objectief te bekijken.”