Gemor over regionaal mobiliteitsplan dat negen Noord-West-Vlaamse gemeenten net goedgekeurd hebben

De negen gemeentebesturen van de Brugse regio hebben dinsdagavond het regionaal mobiliteitsplan goedgekeurd en zullen het ter bekrachtiging voorleggen aan Vlaams minister Lydia Peeters. Een belangrijk onderdeel hiervan, het nieuw bussenvervoerplan, gaat op 1 juli in Brugge van kracht. Er weerklinkt gemor. Volgens raadslid Annick Lambrecht (Vooruit) worden er 190 bushaltes geschrapt: “Vooral de senioren zijn erg ontgoocheld.”

De vervoerregioraad Brugge heeft voorlopig een regionaal mobiliteitsplan vastgesteld, na intens overleg met de negen gemeentebesturen in Noord-West-Vlaanderen. In afwachting van het fiat van de Vlaamse minister voor Mobiliteit werd dit feit dinsdagavond in het Concertgebouw gevierd.

Veilig en duurzaam verkeer

Volgens de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V), voorzitter van de vervoerregioraad, werden enkel de algemene principes rond een veilig en duurzaam verkeer in de regio vastgelegd: “Dat gaat over het promoten van fietsverkeer en openbaar vervoer, nadenken over de problematiek van parkerende vrachtwagens. Die vage doelstellingen moeten nu verder uitgewerkt worden in regionale actiepunten.”

Wat wel zeker is, is dat een belangrijk onderdeel van dit regionaal mobiliteitsplan, met name het nieuw bussenvervoerplan, op 1 juli in Brugge van start gaat. “Er zullen minder bussen door de Brugse binnenstad rijden, ‘t Zand wordt het knooppunt, waar de reizigers kunnen overstappen op kleine elektrische bussen. De Lijn heeft hiervoor nieuwe bussen besteld in China, ze zijn per schip op weg naar Brugge.”

190 haltes verdwijnen

Na eerder protest van de Brugse PVDA-afdeling is ook Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Annick Lambrecht (Vooruit) kritisch: “Ik verneem dat er 190 bushaltes verdwijnen. De Lijn promoot ‘combivervoer’: laat je fiets aan de halte achter en neem vandaar de bus. Of combineer de bus met je step. Maar er is onvoldoende gedacht aan de vele senioren. Ik hoor bijvoorbeeld dat mensen uit Zwankendamme op zaterdagochtend niet meer op de markt geraken.”

“De negen gemeentebesturen zouden dit allemaal zomaar goedgekeurd hebben. Welnu, tijdens de voorstelling van die plannen in de Brugse gemeenteraad is er nooit sprake geweest van het feit dat er 190 bushaltes verdwijnen! Men wil de files weg en meer mensen op de bus krijgen. Oké, maar De Lijn zal bussen van 8,49 meter in plaats van 9 meter inzetten, terwijl Brugge al jaren vraagt om kleinere bussen. Door hun batterij zijn ze nog zwaarder dan de huidige bussen. Het nieuwe plan maakt mij en velen erg bezorgd: dit leidt geenszins tot meer, beter en betaalbaarder openbaar vervoer.”

Analyse

Voorzitter Dirk De fauw erkent dat er wat commotie is rond het nieuw bussenplan: “Maar De Lijn heeft een hele analyse gemaakt: waar stappen veel mensen op en waar niet? Op basis daarvan zijn er inderdaad haltes geschrapt. Er is ook gemor over het feit dat er minder bussen door de Brugse binnenstad zullen rijden en dat er op ‘t Zand of aan het station moet overgestapt worden, indien men bijvoorbeeld van Sint-Andries naar Sint-Kruis wil per bus.”

“Het stervormig principe waarbij alle bussen naar de Brugse deelgementen door de binnenstad rijden, wordt verlaten. Er zullen enkel nog kleinere, elektrische bussen door het stadscentrum rijden. Het Brugs stadsbestuur vult de twee lijnen van De Lijn aan met een gratis shuttlebusje voor de wijken in de binnenstad die De Lijn niet meer zal bedienen. Het gaat onder meer om de Katelijnestraat, het Gentpoortkwartier, de Langestraat en de Ezelstraat.”

Nieuw stadion?

En dan is er nog een wakkere Bruggeling die het volgende opgemerkt heeft. In de Koning Leopold III laan in Sint Andries, ongeveer ter hoogte van de bowling en het Jan Breydelstadion, werden twee nieuwe opstapstroken aangelegd in functie van aanrijdende bussen, aan weerszijden van deze laan.

Dat gebeurde niet in functie van het nieuwe bussenplan, want het nieuwe openbaar vervoer bedient volgens deze Bruggeling niet eens in de Koning Leopold III laan dus. De bussen volgen vanaf 1 juli een ander traject. Vergunde Brugge de werken proactief in functie van het nieuw mobiliteitsplan, dat door Club Brugge moet worden uitgevoerd, met de bouw van het nieuwe voetbalstadion in het vooruitzicht?