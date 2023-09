Gemiddeld 220 chauffeurs per dag negeren autoluw centrum in Blankenberge tijdens zomervakantie

Tijdens de maand juli werden er 7.500 inbreuken vastgesteld van voertuigen die door het autoluwe centrum van Blankenberge reden op momenten waarop dat niet mocht. In augustus kwam men uit op 6.018 overtredingen. De cijfers werden tijdens de gemeenteraad bekendgemaakt door burgemeester Björn Prasse (Open Vld) die daarmee antwoordde op een vraag van raadslid Sandy Buyschaert (CD&V).

Prasse voegde eraan toe dat de stad nog geen zicht heeft op het aantal vaststellingen voor automobilisten met buitenlandse nummerplaat. “Voor de inbreuken in juli werden er GAS-boetes voor een totaal bedrag van 185.000 euro uitgeschreven. Voor augustus zijn die cijfers nog niet gefinaliseerd.”

Eventueel bijkomende maatregelen

Buysschaert reageerde dat een gemiddelde van 200 overtreders per dag nog steeds vrij veel is in vergelijking met andere steden. “Ik hoop dat het lokaal bestuur een grondige evaluatie zal doen. Het moet altijd de bedoeling zijn dat er geen wagens in het autoluwe centrum rijden zodat er veiligheid is voor de wandelaars en fietsers. Het kan geen middel zijn om eenvoudig geld te verdienen. Misschien moet er overwogen worden om programmeerbare LED-borden te installeren zodat het nog duidelijker wordt voor de automobilisten.”

Prasse repliceerde dat de stad er alles moet aan doen om dat cijfer verder naar beneden te krijgen. “Er zal een evaluatie volgen en we gaan eventueel nog bijkomende maatregelen treffen.” (FVDB)