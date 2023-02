Gemengde reacties op proefproject schoolstraat Konterdam: “Problemen verleggen zich naar omliggende straten”

Zes maanden na de invoering van de schoolstraat in de buurt van de Sint-Lodewijkschool op de Konterdam peilde de stad bij de betrokkenen naar hun ervaringen. Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw wacht een beslissing van het schepencollege af: “We zullen bijsturen.”

De schoolstraat aan de Sint-Lodewijkschool (LODO) op de Konterdam houdt in dat de directe omgeving in de Guido Gezellestraat 30 minuten voor en na schooltijd afgesloten wordt. Wagens in de zone mogen wel nog uitrijden. Het project startte begin mei en werd na 6 maanden, waaronder ook 2 wintermaanden, geëvalueerd. “Daarbij vroegen we hoe de kinderen, ouders, lesgevers, buurtbewoners, politie en stedelijke cel mobiliteit dit ervoeren. Daarna presenteerden we de resultaten nog eens op een extra bewonersvergadering en peilden we ook daar naar extra opmerkingen”, zegt schepen voor mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA). De stad nodigde 478 bewoners uit om mee te doen aan de bevraging en 1 op 5 vulde de vragenlijst in. Bij de ouders nam 31 procent en bij het onderwijzend personeel 60 procent deel.

Voor en na

“Voor de invoering vond 62 procent van de bewoners de omgeving veilig. Nadien vond 49 procent het onveilig. Een grote verschuiving is er dus niet. Bij de ouders is het verschil meer uitgesproken. Vooraf vond 72 procent het onveilig en nadien vond 76 procent het veilig. Dat is toch een grote verandering. Bij de leerlingen vond 6 op de 10 het onveilig vooraf en we zien eenzelfde beeld bij de leerkrachten. 8 op 10 vindt de situatie nu veiliger. Politie observeerde de situatie vooraf, zowel in burger als in uniform en concludeerde dat er iets moest gebeuren. Alle belanghebbende groepen zeggen dat de situatie nu beter en veiliger is. Uit de bevraging blijkt dat 6 op de 10 ouders minder de auto nemen om kinderen op te halen, ook in de winterperiode. Kinderen komen ook steeds vaker alleen naar school. Dat bewijst dat men zich veiliger voelt”, merkt schepen Anseeuw op.

Schepen Anseeuw evalueert de schoolstraat aan de Kerklaan-Marktplein. © PETER MAENHOUDT

“Enkele problemen verplaatsten zich buiten de schoolstraatzone, zoals het foutparkeren in de Muntstraat, op het plein en in de Steenovenstraat. Een ander fenomeen is dat ouders en grootouders de schoolstraat inrijden voordat die gesloten wordt zodat ze toch tot vlakbij de schoolpoort kunnen rijden. Voor foutparkeerders in de omliggende straten gaan we geen oogje dichtknijpen. Ook voor ouders die vinden dat de regels niet voor hen gelden en het inrijverbod negeren, zullen we geen gedoogbeleid hanteren. Gelukkig gaat het over een minderheid”, vertelt schepen Anseeuw. “De eerste resultaten zijn geen goednieuwsshow. Als we willen doorgaan met de schoolstraat, moeten we bijsturen. Het schepencollege zal dit voorjaar beslissen.” Op de kritiek dat sommige leerkrachten hun wagen in de zone blijven parkeren, reageert hij scherp: “We zullen ook met de school het gesprek aangaan. Maar als de argumenten verzanden in een discussie waarbij opgetekend wordt hoe vaak iemand de wagen op een bepaalde plaats parkeert, dan bedank ik daarvoor. We moeten samenwerken in plaats van een klikmaatschappij te creëren. Het staat elke burger vrij om op de openbare weg te parkeren.”

Buurt niet betrokken

Karel Labens, gemeenteraadslid voor Vooruit, is scherp voor het stadsbestuur en was aanwezig op de buurtvergadering: “Vooruit is voor een schoolstraat, maar de stad heeft dit verkeerd aangepakt. De buurt werd vooraf niet betrokken bij de invoering. Het bestuur gaat daarmee voorbij aan het eigen reglement dat vereist dat 67 procent van de buurtbewoners vooraf akkoord moet zijn. Bij de bevraging zijn niet alle omliggende straten betrokken. Bovendien is de vraagstelling te algemeen. De vraag is beperkt tot ‘voel je je veiliger’? In de Muntstraat is het veel drukker en ook in de Steenovenstraat zijn er parkeerproblemen omdat ouders daar gaan parkeren. Buurtbewoners zijn de dupe van de nieuwe regeling. Eigenlijk is de invoering en evaluatie vooral een conflict tussen de school en de buurt, terwijl dat anders had gekund.” Bij sommige buurtbewoners was er kritiek te horen op de school: “Personeelsleden, waaronder de directeur, blijven parkeren in de buurt, terwijl er voor hen een zone is op parking De Olifant”, luidt het.

Reactie school

Directeur Alexandra Vercruysse: “In onze school werden alle ouders en leerkrachten bevraagd, alsook de kinderen van het derde tot zesde leerjaar. Ze vinden de situatie nu veiliger dan voorheen. Vroeger was het chaotisch, onduidelijk en gevaarlijk aan de schoolpoort met alle wagens, fietsers en kinderen die overal tussen liepen. Het drukke verkeer heeft zich nu verplaatst naar de Muntstraat en het Kerkplein. We willen de schoolstraat behouden want het is nu rustiger en veiliger voor de kinderen. Een ander positief effect is dat de kinderen meer te voet, met de fiets, step of skateboard naar school komen. Veel ouders zetten hun kinderen af aan het tunneltje aan de Oudstationstraat zodat ze gemakkelijk en veilig tot hier geraken.” De directeur bevestigt dat het personeel nog in de buurt parkeert. “Ons personeel parkeert hoofdzakelijk op de parking aan De Olifant en komt steeds vaker met de fiets naar school. Mensen die speciaal het Kennedyrondpunt moeten nemen om aan parking Den Olifant te geraken, parkeren inderdaad nog in de buurt. Ikzelf kwam 4 maanden zo veel mogelijk met de fiets. Soms parkeer ik de auto aan de school omdat ik vaak heen en weer moet rijden, soms ook naar de spoeddienst.”

Verdraagzaamheid

Ze wijst op een belangrijk verschil met de vroegere situatie: “We hebben de volledige garage van de school vrijgemaakt en daar staat het nu vol met fietsen. Ook bij leerkrachten merk ik een gedragswijziging.” Alexandra Vercruysse pleit voor verdraagzaamheid: “Het is een proefproject en het was ook voor ons een hele opgave. We blijven werken aan nodige aanpassingen. Ik weet dat het van de buurt een inspanning vraagt, maar ik merk ook dat veel buurtbewoners het project genegen zijn. We zijn hen dankbaar voor hun medewerking en hopen op een goede regeling.”