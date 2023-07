Gemeenteraad van Poperinge stemt unaniem voor motie met een oproep tot een tweede spoor: “We worden gewoon gekoeioneerd”

“Het vervelendste zijn de voortdurende vertragingen, waardoor men pendelaars gewoon dropt in de stations van Menen, Wervik en Ieper”, sprak burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad in Poperinge. “Zo worden mensen gekoeioneerd. De enige oplossing is een tweede spoorlijn.”

Een uur extra wachten of de bus nemen: klantvriendelijk is het niet, aldus de motie die werd gestemd door de Poperingse gemeenteraad. “Het gebeurt regelmatig en wekt frustratie op”, aldus de burgervader. “Door vroegtijdig te stoppen worden vertragingen ingehaald. Als klein lokaal bestuur tegenover een grote NMBS kunnen wij daar weinig aan doen.”

NMBS, Infrabel en Gilkinet

Behalve aan NMBS is de motie ook gericht aan Infrabel en bevoegd minister Georges Gilkinet (Ecolo). Volgens Infrabel zijn er geen plannen voor een tweede spoor en is daarvoor geen budget voorzien in het huidige investeringsplan dat loopt van 2023 tot 2032. “Eén spoor volstaat voor een trein per uur in elke richting”, klinkt het.

In de motie bundelde het Poperingse stadsbestuur nog andere grieven, waaronder onkruid van enkele tientallen centimeters hoog. “Het station en de perrons liggen er vuil bij”, zegt Dejaegher. “We pleiten voor toegankelijke perrons en het behoud van het gratis karakter van de parking achter het station, ook bij heraanleg in de toekomst.”

“De communicatie is onduidelijk”, staat te lezen in de motie. “Er zijn geen medewerkers in de stations meer, de boodschappen op de schermen stemmen niet altijd overeen met de communicatie op de app.”

“De aanleg van een tweede spoor tussen Komen en Poperinge zou heel veel ellende kunnen ondervangen, zodat op zijn minst te late treinen niet meer op elkaar hoeven te wachten of bij problemen op het ene spoor het andere gebruikt kan worden. We roepen de NMBS en Infrabel op om de treingebruikers in deze regio niet in de kou te laten staan. Het is niet omdat de regio dunner bevolkt is, dat de dienstverlening hieronder moet lijden.” (Thijs Pattyn)