Gemeenteraad stemt motie voor behoud stelplaats De Lijn in Diksmuide

De gemeenteraad van Diksmuide keurde een motie van raadslid Bieke Moerman (Vooruit) goed waarin ze vraagt voor het behoud van de stelplaats en overleg met De Lijn. De vervoersmaatschappij maakte vorige week bekend dat de stelplaats gaat verdwijnen.

De Lijn stelde vorige week een visiedocument op dat omschrijft hoe ze in de toekomst wil omgaan met haar gebouwen. Acht stelplaatsen blijken te klein, te sterk verouderd en voldoen niet aan de criteria die De Lijn opgesteld heeft voor toekomstbestendige gebouwen. Het gaat onder andere om de stelplaats van Diksmuide. De betrokken chauffeurs zullen verhuizen naar een andere, naburige stelplaats tegen 1 juli 2025.

Behoud stelplaats

Op de gemeenteraad diende oppositieraadslid Bieke Moerman een motie in voor het behoud van de stelplaats en overleg met De Lijn. “We zijn verwonderd dat De Lijn, zonder enige vorm van vooroverleg met de stad of met de vervoerregio, beslist om tot een integratie van haar stelplaats in naburige stelplaatsen over te gaan. Het is een enorme klap voor de 44 chauffeurs die aan deze stelplaats verbonden zijn maar het brengt ook de dienstverlening van De Lijn in gevaar. Daarom deze motie voor de gemeenteraad die verzoekt dat De Lijn de objectieve beslissingsmotieven en -criteria voorlegt en om in overleg te gaan waarbij we kunnen nagaan of er een nieuwe kosten-batenanalyse kan gemaakt worden waarbij we kiezen voor het behoud van de stelplaats.”

Unaniem goedgekeurd

De motie werd door alle fracties unaniem goedgekeurd. “Begin oktober heeft De Lijn ons gezegd dat ze nog geen visie hadden en dat er nog geen toekomstvisie was voor deze stelplaats”, aldus burgemeester Lies Laridon (CD&V). “We gingen er van uit dat de stelplaats gewoon ging blijven, tot we het nieuws van De Lijn vernamen in de pers.”

Het stadsbestuur geeft nog mee dat er op vrijdag 3 november een overleg komt met de burgemeester, schepen Deprez en een delegatie van de chauffeurs en vakbondsafgevaardigden op het stadhuis. (DM)