Gemeente Zonnebeke en scholen zetten nog meer in op verkeersveiligheid

De gemeente Zonnebeke en de vijf basisscholen legden verkeersveilige acties rond scholen vast in een charter. “We deden daarvoor beroep op de Vlaamse stichting voor Verkeerskunde”, stelt schepen van Mobiliteit Koen Meersseman van partij #Team8980.

“Dit charter zal uitgehangen worden in elke school. De Strapdag – de dag waarop kinderen al stappend of trappend met de fiets naar school trekken – was de startdag van de Week van de Mobiliteit.”

Proefproject

In Passendale ging men echter een stap verder. Daar werd de Schoolstraat geïntroduceerd. Voor een week werd bij het begin en einde van de schooldag de straat bij de school tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. “We rekenden voor dit proefproject op medewerking van de ouders en van de buurtbewoners. Na de proefperiode wordt alles geëvalueerd.”

Veilig in het donker

Naast het proeftraject in Passendale werden deze zomer veel werken uitgevoerd aan alle schoolomgevingen. Zo werden fietsstraten in het leven geroepen, kwam er bijkomende accentuering op oversteekplaatsen of gevaarlijke punten en is men op dit moment nog bezig met het accentueren van enkele schoolroutes. “De gemeente verkreeg hiervoor 100.000 euro subsidie. De volgende weken komen er bijkomende informatieborden met informatie over de regelgeving van fietsstraten om de gebruikers te sensibiliseren. Daarnaast wordt in samenwerking met het Vlaamse Gewest werk gemaakt van het verlichten van oversteekplaatsen op gewestwegen, meer specifiek voor de dorpskern van Zonnebeke en Passendale”, aldus schepen Meersseman.

Fietslampjes

Om de mobiliteitsweek extra kracht bij te zetten, trakteerde het gemeentebestuur alle leerlingen van het lager onderwijs op fietslampjes. Zo wil de gemeente haar schoolgaande jeugd goed zichtbaar maken, zodat ze veilig van en naar school kunnen trekken tijdens de komende donkere maanden. (NVZ)