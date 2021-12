Gemeente Pittem wil Brugsesteenweg verkeersveiliger maken, flitscamera aangevraagd

Het Agentschap Wegen en Verkeer reserveert extra budget om op vraag van lokale besturen extra snelheidshandhavingen te voorzien op gewestwegen. De gemeente Pittem maakte van deze mogelijkheid gebruik om een flitscamera aan te vragen voor de Brugsesteenweg op Egemkapelle.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) biedt aan lokale besturen en politiezones de mogelijkheid om extra snelheidshandhavingen te voorzien op gewestwegen. Het nodige budget werd daarvoor al in 2021 voorzien. Daarvoor werd voor de zomervakantie een aanvraagprocedure gestart, die liep tot 1 oktober en waarbij lokale besturen een trajectcontrole of flitspaal langs gewestwegen konden aanvragen. AWV neemt de investeringskosten voor 100 procent op zich, terwijl de lokale besturen of politiezones na de oplevering zullen moeten instaan voor het onderhoud van de installaties.

Structureel probleem

In West-Vlaanderen werd door vijftien steden of gemeenten een aanvraag ingediend, waaronder ook Pittem. De analyse van de ingediende aanvragen zal de komende weken gebeuren door AWV en de diensten van bevoegd Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“Van zodra ik van de mogelijkheid om extra snelheidshandhavingen aan te vragen hoorde, was ik er als de kippen bij om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van een flitscamera langs de Brugsesteenweg op Egemkapelle”, vertelt burgemeester Ivan Delaere (CD&V).

“Het is algemeen bekend dat overdreven snelheid op die plaats een structureel probleem is en dat er daardoor regelmatig ongevallen gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld aan een bestuurder die daar een klein anderhalf jaar geleden meerdere auto’s ramde. Op dit moment doet de politie daar met een mobiele camera regelmatig snelheidscontroles, maar een flitscamera heeft duidelijk een groter effect en zal hopelijk voor een mentaliteitsverandering zorgen. Wanneer men de camera weet staan, zal er automatisch trager gereden worden. De flitscamera zou aan de politie ook de mogelijkheid bieden meer tijd vrij te maken voor andere zaken. Ik hoop nu uiteraard dat onze aanvraag goedgekeurd wordt.”

“De snelheid is op Egemkapelle overigens niet het enige bekende probleem, er is ook nog het gevaarlijke kruispunt van de Brugsesteenweg met de Kasteeldreef, waar zich zowel voor automobilisten als voor fietsers vaak gevaarlijke situaties voordoen. We hebben dit punt al diverse malen bekeken, maar een afdoende oplossing vinden was tot vandaag niet mogelijk.”

Zwart kruispunt

“Ik heb echter een ‘tip’ gekregen van AWV hoe dit gevaarlijke kruispunt toch veiliger zou kunnen gemaakt worden. Ik ga, in samenspraak met onze eigen mensen en de mensen van AWV dit punt nu opnieuw nader onder de loep nemen en alle mogelijkheden weer herbekijken. Ik moet zeggen dat ik er goede hoop op heb dat we tot een goede oplossing zullen komen, zodat ook dit ‘zwarte kruispunt’ van de lijst van kritieke punten in de gemeente zal kunnen geschrapt worden.”

