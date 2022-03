Gemeente maakt werk van nieuw mobiliteitsplan

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in onze kernen, minder en trager gemotoriseerd verkeer in onze wijken, ons op een aangename, veilige en gezonde manier kunnen verplaatsen naar de school of winkel … Het zijn voor veel Deerlijkenaren herkenbare bezorgdheden. Om al die verschillende noden goed met elkaar te verzoenen, werkt de gemeente aan een vernieuwd mobiliteitsplan.

“Het schetst welke richting de lokale mobiliteit de komende jaren moet uitgaan. We bepalen welke stappen er op korte, middellange en lange termijn nodig zijn”, verduidelijkt schepen Regine Rooryck (CD&V). “Beginnen doen we met een startnota. Die is al opgemaakt. Daarin worden 7 thema’s opgenomen waarover we verder willen nadenken: leefbare wijken, fietsroutenetwerk, zwaar verkeer en sluipverkeer, parkeren, sluiting van spoorwegovergangen, bedrijvigheid en deelmobiliteit.”

Participatie

“Ons mobiliteitsplan kunnen we geen vorm geven zonder de input van onze inwoners. Daarom zullen we verschillende participatiemomenten organiseren. In een eerste participatieronde zullen we per deelgebied of kern naar de mening van de burger vragen. Dat kan als basis dienen voor de concrete uitwerking van maatregelen per gebied. De gebieden zijn Deerlijk centrum, Belgiek, Molenhoek, Stationswijk en Sint-Lodewijk. Voor de allereerste participatieronde mikken we op april. Wie geïnteresseerd is om zijn of haar steentje bij te dragen, kan inschrijven via de website”, aldus nog de schepen. (DRD)

Meer informatie: www.deerlijk.be.participatie