Gemeente lanceert actieplan voor gedeelde mobiliteit

Op de gemeenteraad van donderdagavond stelt het gemeentebestuur een actieplan over gedeelde mobiliteit voor. Daarmee willen de burgemeester en het nieuwe schepencollege meer inzetten op duurzame mobiliteit. Beernem tekende in op een project van de provincie waardoor de helft van alle studiekosten door West-Vlaanderen worden betaald.

Met 2023 als horizon stelt burgemeester Jos Sypré (CD&V), ook bevoegd voor mobiliteit, op de gemeenteraad een actieplan over gedeelde mobiliteit voor. Daarin staan een aantal doelstellingen om extra in te zetten op autodelen. Zo wil hij het aantal personenwagens niet langer laten stijgen. “Bovendien onderschrijven we een pact waarmee we tegen 2030 streven naar 2 koolstofvrije deelwagens per 1.000 inwoners. Voor onze gemeente houdt dat in dat we op basis van het huidige aantal inwoners 32 deelwagens moeten hebben, nu zijn dat er 2. Daarnaast willen we dit jaar ook een systeem van deelfietsen lanceren. Tegen 2030 zou tachtig procent van alle inwoners het concrete aanbod van gedeelde mobiliteit moeten kennen”, vertelt de burgemeester.

Flexhaltes

Op dit moment beschikt de gemeente naast een treinstation over vijf buslijnen op het grondgebied. Daarbij zijn er negen flexhaltes en vijf publieke laadpalen. Om de huidige oplossingen meer bekend te maken bij het grote publiek, wil Sypré de gedeelde mobiliteit integreren bij nieuwbouwprojecten. “Als we bijvoorbeeld in standplaatsen voorzien nabij nieuwe woningen of wijken, laadpalen plaatsen en onze burgers informeren, kunnen we die doelstellingen halen. We stellen ook een centrale coördinator aan die een intern en extern aanspreekpunt vormt.” (AVH)