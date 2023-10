Gemeente Koksijde vervangt duur Buck-E-beloningssysteem

Het lokaal bestuur heeft het Buck-E-systeem ter beloning van kinderen die fietsend of te voet naar school komen, stopgezet.

“De onderhouds- en werkingskosten liepen op tot zo’n 15.000 euro per jaar en de samenwerking met het bedrijf verliep stroef”, zegt schepen van onderwijs Lander Van Hove. “We kiezen dit schooljaar voor een nieuw beloningssysteem met een simpele spaarkaart om de zachte mobiliteit te bevorderen. Zo dragen ook onze schoolkinderen bij aan een gezondere, veiligere schoolomgeving. Met het fietsproject Stap en trap belonen we kinderen van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar van alle Koksijdse scholen.

Wie te voet of per fiets naar school komt, verdient een sticker. Kinderen die een fluohesje en/of een fietshelm dragen, en kinderen die op hun verjaardag ook de fiets nemen of te voet komen, krijgen een extra sticker. Met 50 stickers op hun spaarkaart krijgen ze een KoksijdeBon van 5 euro.”

Mentaliteitswijziging

“Het is misschien een ouderwetse oplossing, maar kinderen vinden het altijd leuk om stickers te kleven. Dit is voor de gemeente een goedkope maar efficiënte oplossing, en de centen blijven circuleren bij onze handelaars. Zo blijft er budget over om te sensibiliseren naar ouders toe, want er is nog nood aan een mentaliteitswijziging”, zegt Van Hove.

(MVO)