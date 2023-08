Gemachtigde opzichters zijn weer klaar voor een veilig schooljaar in Groot-Zedelgem

Gemeente Zedelgem bereidt zich al helemaal voor op de start van een veilig nieuw schooljaar. Maandag werden alle gemachtigde opzichters ontvangen op het gemeentehuis.

Alle veiligheidsvoorschriften werden nog eens opgefrist, de herkenbare en opvallende fluohesjes werden uitgedeeld, de Zedelgemse gemachtigde opzichters kregen een nieuwe zaklamp voor de openbare veiligheid.

Aan elke school een gemachtigd opzichter

Burgemeester Annick Vermeulen: “We wensen natuurlijk alle kinderen en leerlingen nog een goede zomervakantie toe, maar op minder dan 2 weken van 1 september zijn wij er klaar voor om samen met onze gemachtigde opzichters, politie van het Houtsche en alle weggebruikers er een veilig start en veilig schooljaar van te maken. Dit is voor mij echt een prioritair aandachtspunt, veiligheid in de schoolomgevingen mogen we nooit lossen en is een gezamenlijke inspanning van iedere weggebruiker. In Groot-Zedelgem is er een gemachtigd opzichter aan elke schoolomgeving voorzien, maar we doen graag een oproep naar bijkomende kandidaten. We zijn heel dankbaar in elk geval.”

Een gemachtigd opzichter is bevoegd om groepen kinderen, scholieren, senioren en/of mensen met een handicap veilig te laten oversteken.

De gemachtigd opzichter: