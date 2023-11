Geluidsmeting toont effect van grondberm langs E17 aan, maar niet alle buren zijn tevreden

Vorig jaar richtte het Agentschap Wegen en Verkeer een vijf meter hoge gronddam in tussen de E17 en het Villapark. Recente metingen tonen aan dat het geluidsniveau in de wijk gedaald is. “We kunnen de berm dus positief evalueren”, reageert schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). Enkele buren melden wel dat ze net meer hinder ondervinden.

Het dossier en protest van enkele omwonenden tegen geluidsoverlast sleepten zo’n dertig jaar aan tot het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in mei 2022 begon met de aanleg van een geluidswerende grondberm langs de E17, tussen de Galgestraat en de Wortegemseweg. De berm is vanaf het niveau van de autosnelweg vijf meter hoog en in totaal 600 meter lang.

De groene gronddam moest de geluidsoverlast voor de bewoners van het Villapark reduceren. Recent onderzoek toont aan dat het geluidsniveau gedaald is. Op 15 september voerde het AWV namelijk geluidsmetingen uit in het Konijneveld, De Galgewegel en de Groendreef. De resultaten werden vergeleken met de vorige metingen uit 2014.

Groot verschil

“In de Galgewegel is het geluidsniveau met 9,2 tot 10,8 decibel afgenomen, in de Groendreef met zo’n 7 tot 8,2 decibel en in het Konijneveld met 4,9 decibel. Deze resultaten overtreffen de verwachtingen, we kunnen de gronddam dus positief evalueren”, reageert schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

“Vijf tot bijna elf decibel klinkt misschien niet veel, maar dat is toch een groot verschil. Het geluid kan uiteraard niet volledig verdwijnen, de drukke snelweg ligt hier nu eenmaal vlak naast.” Boven op de berm groeien momenteel struiken en bomen. “Die gaan geen geluid tegenhouden maar wel extra stof.”

940.000 euro

Ook schepen van Financiën Rik Soens (CD&V) reageert tevreden. “Voor de aanleg van de berm hebben we eerst stukken privégrond moeten overkopen. De werken zelf bedroegen in totaal zo’n 940.000 euro, 55 procent daarvan werd gefinancierd door het AWV.”

Voor sommige buren bracht de gronddam net een averechts effect teweeg. “Onze situatie is verslechterd”, reageren Willy De Meyer (66) en Roos Decru (66) uit de Galgewegel. “We hadden vroeger tussen ons huis en de snelweg grote bomen staan, die hielden erg veel tegen. Ze hebben die gesnoeid om de berm te kunnen inrichten. Maar daardoor werd de geluidsoverlast voor ons net erger. Wij hebben nochtans nooit geklaagd over het lawaai.”

Uitlaatgassen

“Wij wonen hier al veertig jaar en zijn de nu de dupe”, zucht Willy. “We sliepen vroeger aan de straatkant, maar nu gaat dat niet meer met het geluid dus hebben we onze slaapkamer achteraan ons huis ingericht.” “We merken ook veel meer hinder van uitlaatgassen”, meldt Roos. “Ik kamp met longproblemen en voel het verschil. Als ik in de zomer tot aan de brievenbus wandel, voel ik dat meteen aan mijn ademhaling.”

“Voor andere delen van deze straat, en de wijk ernaast, zal de situatie inderdaad verbeterd zijn. Maar de berm komt bij ons tot aan de oppervlakte, dus het maakt geen verschil. Integendeel, alle bomen zijn weg die het geluid vroeger tegenhielden”, gaat Willy verder. “We hebben dat gemeld aan de Vlaamse regering, maar denk maar niet dat ze naar ons zouden luisteren.”

Afval in de berm

“Ze doen gewoon wat ze willen. Er werd bovendien heel wat afval in de berm verwerkt. Ik heb hier meermaals grote steenbrokken, palen, autobanden, bouwafval en plastic gevonden. Tijdens het opruimen verzamelde ik dat zodat ze het daags nadien konden ophalen, maar ik zag ze het gewoon in de berm steken, ongelooflijk. Geen wonder dat de nieuwe plantjes niet groeien. Wij zouden zoiets moeten doen, we worden verplicht om gans de boel te saneren.”