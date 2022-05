Geen veiligheidsgordels? Geen busverbinding tussen Poperinge en Hazebrouck: “Conflict in wetgeving houdt proefproject tegen”

De busverbinding tussen station Poperinge en station Hazebrouck kan voorlopig niet gerealiseerd worden door een hindernis in de wetgeving. “Bussen die over bepaalde types wegen in Frankrijk rijden, moeten voorzien zijn van veiligheidsgordels. Bussen van De Lijn beschikken daar niet over”, duidt Vlaams Parlementslid en eerste schepen in Poperinge Loes Vandromme (CD&V). Het is een bekend probleem bij onze overheden, maar een oplossing werd nog niet gevonden.

Het Poperingse schepencollege zat vorige week aan tafel met de collega’s van Hazebrouck om allerlei grensoverschrijdende thema’s te bespreken. Zo kwam ook het probleem omtrent de busverbinding tussen station Poperinge en station Hazebrouck aan bod.

Routes Nationales

“Vroeger bestond er een treinverbinding voor dit traject. De nieuwe busverbinding nog niet uitgerold worden, want we botsen op een hindernis in de wetgeving. Bussen die over bepaalde types wegen in Frankrijk rijden, de zogenaamde Routes Nationales, moeten voorzien zijn van veiligheidsgordels.”

“De bussen van De Lijn die deze ritten zouden voorzien, moeten voor een deel over een Route Nationale rijden, maar beschikken niet over veiligheidsgordels”, verduidelijkt Vlaams Parlementslid en eerste schepen in Poperinge Loes Vandromme (CD&V).

Proefproject

Als grensbewoner trekt Vandromme nu aan de alarmbel om dringend tot een structurele oplossing te komen. “Ook al zouden we in deze tijden niet meer mogen spreken van grenzen, toch zijn ze er nog. We moeten er alles aan doen om bruggen te bouwen.”

“Wat de busverbinding station Poperinge – station Hazebrouck betreft, zijn de afspraken zo goed als klaar om vanaf 1 juli te starten met een proefproject van 1 jaar. Het project is een spin-off van het regionaal mobiliteitsplan dat de Vervoersregio Westhoek, net zoals de andere 14 vervoersregio’s in Vlaanderen, heeft opgemaakt. Vlaanderen voorziet hier de nodige middelen voor. In dat kader wordt er ook gewerkt aan een verbinding Ieper-Armentières station. Door onder andere corona heeft de uitvoering van deze projecten wat vertraging opgelopen.”

Vier vaste tussenstops

Het proefproject houdt in dat er zeven ritten per weekdag zouden georganiseerd worden. “Er zullen vier vaste tussenstops zijn namelijk Abele-Overweg, Callicanes, Steenvoorde en St. Sylvesterkappel. De bussen van De Lijn zullen hiervoor ingeschakeld worden. Fransen die in Poperinge komen werken, toerisme en vrije tijd en de aansluiting TGV in Hazebrouck richting Parijs of Calais zijn hier belangrijke doelgroepen. Schoolgaande jeugd zou hier minder in aanmerking te komen.”

“Aangezien onze bussen niet beschikken over veiligheidsgordels kan de verbindingslijn niet gerealiseerd worden. Recent werd er een brief verstuurd vanuit de vervoersregio Westhoek naar Georges-François Leclerc, ‘préfet du Nord’ om dit probleem opnieuw onder de aandacht te brengen.”

Vlaams Parlementslid Vandromme kaartte deze week het probleem ook aan bij Gaëtan Poelman, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in Frankrijk tijdens de commissie Buitenland en zal er ook de Vlaamse minister voor Mobiliteit Lydia Peeters over ondervragen.

Uitzondering

“Het blijft moeilijk in te schatten wat het potentieel is voor grensoverschrijdende verbindingen zoals de verbinding Poperinge-Hazebrouck. In de grensstreek met Nederland staat men daar in sommige Vlaamse regio’s al veel verder in. Persoonlijk denk ik dat zo’n verbinding wel interessant kan zijn. Het werd ooit eens berekend door een inwoner uit Abele. Met het openbaar vervoer werd sneller naar Paris-Nord gegaan dan naar Leuven. In Poperinge werd de ‘gewone’ trein naar Leuven genomen met enkele overstappen. In Hazebrouck kan er een rechtstreekse TGV naar Paris-Nord genomen worden. De verplaatsing naar het station is ongeveer dezelfde.”

Op een concrete oplossing voor het conflict omtrent de veiligheidsgordel blijft het nog even wachten. “Gaëtan Poelman gaf aan dat het probleem bekend is. Welke oplossing er kan aangeboden worden? De simpelste oplossing is dat De Lijn een uitzondering krijgt om met haar bussen, die niet uitgerust zijn met een veiligheidsgordel, toch op dat bepaalde traject te rijden. Frankrijk zou dus een uitzondering moeten toestaan.”