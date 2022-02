Geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde door persoonsaanrijding

Door een persoonsaanrijding is het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde maandagochtend sinds 8.45 uur onderbroken.

De aanrijding gebeurde op een paar honderd meter voor het perron van het station van Torhout. De betrokken trein was onderweg van Kortrijk naar Brugge. Een 100-tal reizigers dienden de trein te verlaten en werden opgevangen in het station van Torhout alwaar ze met bussen op hun bestemming worden gebracht. De treinbestuurder werd opgevangen en begeleid. Hoe lang de hinder op het spoor zal duren is nog niet duidelijk.

De omstandigheden worden onderzocht.