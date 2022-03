Geen overrompeling in goedkoopste tankstation van West-Vlaanderen

De prijzen aan de pomp breken alle records. Het loont daarom de moeite om te kijken waar je precies gaat tanken… Zo is op dit moment het Shell-tankstation aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende het goedkoopste in West-Vlaanderen. “En toch merken wij hier geen overrompeling.”

De olieprijzen op de internationale markten stijgen enorm door de oorlog in Oekraïne, en ook de dieselprijzen haalden een record vorige week. De brandstofprijzen in verschillende tankstations liggen enorm dicht bij elkaar, maar tanken doe je in West-Vlaanderen momenteel het goedkoopst in Oostende.

Volgens Carbu.com, de website die brandstofprijzen vergelijkt, is het Shell-tankstation aan de Nieuwpoortsesteenweg bij de Luchthaven in Oostende momenteel de meest voordelige plek om je wagen vol te tanken. Daar kost één lieter Diesel (B7) vandaag 1.925 euro.

Als we de uitbater contacteren, valt hij uit de lucht. De man besefte niet dat zijn tankstation op dit moment met die ‘titel’ kon pronken. Hij merkt de laatste dagen ook niet echt een overrompeling.

“Vorige donderdag was er een toestroom aan automobilisten die nog vlug hun tank wilden vullen. Vandaag passeerden er wel opvallend veel vrachtwagens, maar dat is hier altijd wel zo.” Benieuwd of dat zo blijft…