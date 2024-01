Geen haltes meer in Mellestraat en Kortrijksestraat: nieuwe dienstregeling De Lijn heeft grote impact op Heule

Heule komt er bekaaid vanaf in het nieuwe vervoersplan van De Lijn dat sinds afgelopen zaterdag in voege is. In West-Vlaanderen verdwenen maar liefst 1.500 haltes ofwel zo’n 25 procent. Ook Heule deelt serieus in de klappen, met alle gevolgen van dien. Het regent intussen misnoegde reacties op sociale media.

Zo zijn er bijvoorbeeld geen haltes meer in de Mellestraat en Kortrijksestraat, twee van de langste en meest bewoonde straten van Heule. De lijnen die daar lagen, werden geschrapt en gecentraliseerd op Heuleplaats. Een voorbeeld: Heulenaars die vroeger de bus namen aan de halte ‘Heule Grysperre’ moeten nu twee kilometer wandelen om de dichtstbijzijnde halte te bereiken op Heuleplaats.

Ook in de Bozestraat werd serieus gesnoeid in het aantal haltes, waardoor mensen uit aanpalende straten zoals de Emiel Hullebroecklaan verder moeten uitwijken om een bus te kunnen nemen. Zo ook het bejaarde koppel Marc en Monique dat woonachtig is in de straat Stoppel in Heul. “Onze halte lag eerst op 500 meter afstand, wat nog doenbaar was voor iemand van 78 jaar. Nu komt onze halte op 1,1 kilometer van ons huis te liggen. Als we nu de bus willen nemen moeten we eerst een taxi bellen om tot aan de halte te raken, want met de fiets lukt het ons niet meer”, vertellen ze.

Langere reistijd

De wijken in hartje Heule zoals de Kransvijver of Lenteleven moeten het voortaan doen zonder ‘eigen’ bushalte. Ze beschikken wel nog altijd over een nabijgelegen halte enkele honderden meters verderop, maar voor mensen die slecht te been zijn, absoluut geen sinecure.

De halte ‘Heule Kapel’ die Sente en Heule met elkaar verbond werd geschrapt, waardoor er geen rechtstreeks lijn meer is tussen beide gemeenten. Lijn 60 die tussen Heule, Roeselare, Izegem, Lendelede en Kortrijk bolde, legt intussen nog wel eenzelfde traject af, maar passeert niet meer door Heule. Dat heeft serieuze gevolgen voor de jongeren die schoollopen in pakweg VTI Izegem of Roeselare. “Mijn dochter loopt school in Roeselare en nam telkens de rechtstreekse bus vanuit Gullegem of Heuleplaats, maar die zijn alle twee afgeschaft. Nu moest ze dus van Gullegem eerst naar Kortrijk en van daaruit de bus naar Roeselare met twee minuten overstaptijd. De reistijd bedraagt nu anderhalf uur in plaats van veertig minuten, wat neerkomt op om 6.30 uur vertrekken in plaats van 7.15 uur,” klinkt het in een van de misnoegde reacties.

Misnoegde schepen

De lokale besturen werden betrokken bij de onderhandelingen over het nieuwe vervoersplan, al liet Kortrijks schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) zich eerder al ontevreden uit over het plan. “Het klopt dat wij als stad betrokken werden bij de uitrol van dit nieuwe plan. Het nieuwe plan moest van de Vlaamse regering echter aan twee voorwaarden voldoen: het budget werd niet verhoogd én we moesten afstappen van bussen doorheen woonwijken – voorwaarden waartegen mijn partij Vooruit zich in het Vlaams Parlement hevig verzet heeft. De bussen moesten gebundeld worden op zogenaamde ‘hoofdassen’. Het voordeel daarvan is dat er veel vaker een bus zal passeren, wat goed is, maar het nadeel is dat de afstand tot de dichtstbijzijnde halte voor een aantal mensen groter wordt. Het zijn net mensen die vaak minder mobiel zijn, die aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Voor hen wordt het dus echt geen verbetering. En dat betreur ik immens,” klonk het. (JF)