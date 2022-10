Geen eenrichtingsverkeer meer in Ringbaan en Zandakker

Toen het nieuw industrieterrein werd aangelegd kreeg ook de Zandakkers een nieuw wegdek en een dubbel rioleringsstelsel.

Een gedeelte van Ringbaan (tussen het Vliegplein en het kruispunt met de Kallestraat en de Zandakker) werd in 2 delen gesplitst. Het deel tussen het kruispunt tot voor het André Trensonstadion blijft Ringbaan. Het deel vanaf het André Trensonstadion tot aan het Vliegplein heet nu Rootstraat, verwijzend naar de rootputten die daar in het verleden in de omgeving lagen.

Toen de Zandakkers na de werken aan de riolering en het wegdek opnieuw voor het verkeer werd opengesteld werd in die straat en in het stukje Ringbaan tussen het André Trensonstadion en het kruispunt met de Kallestraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. De proefperiode voor deze nieuwe regeling zou tot eind oktober lopen. Dan zou beslist worden of het eenrichtingsverkeer al dan niet definitief werd.

Er kwamen bij zowel het buurtcomité als bij het schepencollege zoveel negatieve reacties binnen van zowel de mensen die in de zone van het eenrichtingsverkeer wonen als van mensen die regelmatig in die straten moeten zijn. Nog voor het einde van de proefperiode besliste het schepencollege vorige week dat het eenrichtingsverkeer met onmiddellijke ingang afgeschaft werd. De inwoners van de Ringbaan en Zandakker werden schriftelijk van de afschaffing op de hoogte gebracht. (LV)