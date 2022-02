Geen doorgaand verkeer tot valentijnsweekend

De vernieuwing van de waterleiding doorheen Gits werd enkele maanden geleden al aangekondigd en de werken zijn nu volop aan de gang. Tot het weekend van valentijn is er geen doorgaand verkeer ter hoogte van de Leenbosstraat en de Torhoutstraat.

De oude waterleiding die vanaf de watertoren in Hooglede, door Gits en richting Torhout loopt, was dringend aan vernieuwing toe. In het verleden waren er regelmatig lekkages waardoor het dringend tijd werd om de oude leidingen te vervangen.

“De werken aan de waterleiding zijn reeds gestart en schieten goed op. Er wordt ter hoogte van de Leenbosstraat een gat gemaakt om de waterleiding die onder de marktplaats loopt te reinigen. Daarna wordt ook via diezelfde weg een nieuwe leiding gelegd die loopt tot aan de dagbladhandel in de Torhoutstraat. Via die 300 meter lange boring van twintig meter diep kunnen we het hele traject onder de marktplaats behandelen”, legt Arne Debrabandere uit, kersverse schepen van Openbare Werken.

“Tijdens de duur van de werken zal er geen doorgang mogelijk zijn ter hoogte van de Leenbosstraat en ter hoogte van de Torhoutstraat. Wel worden omleidingen voorzien en blijft de marktplaats bereikbaar. Doordat de werken goed vooruitgaan, startte men ondertussen ook met de vernieuwing in de Torhoutstraat tussen de Hazelstraat en de Diksmuide Boterweg”, aldus schepen Arne Debrabandere. (EVG)