Geen busverbinding meer van De Lijn in Poeke

Er heerst heel wat commotie rond de plannen van De Lijn, die nu wel een verbinding heeft vanuit Ruiselede met Aalter. Maar Poeke staat nu helemaal geïsoleerd als vanaf 1 juli de plannen effectief doorgaan.

Al van oudsher is er in Poeke de busverbinding Gent Sint Pieters-Nevele-Poeke-Ruiselede tot Tielt en andersom. Heel wat mensen in het kasteeldorp zijn misnoegd en ontgoocheld. Dat vertelt Davy Provyn van het gelijknamige bouwbedrijf in Ruiselede. “De historiek werd hier samen met de toekomstplannen gretig becommentarieerd en het gevoel van machteloosheid domineert de gemoederen van veel mensen in Poeke. We hebben geen winkels, geen apotheek en op zich was dat te overbruggen voor de mensen met minder mobiliteit. Dankzij de busverbinding naar Tielt en/of Gent. In dat opzicht is de beslissing, als die al definitief is, heel pijnlijk en demotiverend. Er werd al een soort van klacht-of vraagbrief gestuurd naar de Lijn. Zonder resultaat.”

Niet afsnijden

“Men moet maar de belbus nemen. En wat met de man met beperking die dagelijks naar Tielt ging met de bus voor zijn werk? En de zowat 60 leerlingen vanuit Nevele, Lotenhulle en Poeke die naar school gaan in Tielt? Ons vredige dorpje Poeke mag toch niet afgesneden worden van die openbare dienstverlening. We hopen dat het management van de Lijn de plannen zo snel mogelijk evalueert en menswaardig aanpast”, zegt de Poekenaar.