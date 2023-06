Geen Belgisch kampioenschap wielrennen in Komen door erbarmelijke toestand van ‘De Ploegsteertbaan’

De saga rond de RN515 blijft verder duren. Nadat eerder de overheid schoorvoetend moest toegeven dat de broodnodige renovatie volledig vergeten was, valt er opnieuw een onaangename aankondiging in de bus. De lamentabele toestand van het wegdek duwt het Belgische kampioenschap wielrennen weg van de grensgemeente.

Een heus wielercircus, meteen goed voor een commerciële boost van de lokale handel. Toen het parcours van het Belgisch kampioenschap wielrenner, dat door de straten zal racen op 25 juni, bekend werd gemaakt werd in Komen-Waasten feest gevierd. De grensgemeente werd in de planning opgenomen en de volledige karavaan zou er voorbijkomen.

Erbarmelijke toestand

Helaas volgde eind vorige week een nieuwe officiële mededeling, meteen goed voor een domper op de feestvreugde. Het kabinet van de burgemeester kreeg te horen dat de organisatie had besloten Komen-Waasten te schrappen van het traject. De reden? De ronduit erbarmelijke toestand van de RN515. Tijdens een controle van het wegdek werd geoordeeld dat het peloton er onmogelijk in alle veiligheid kon passeren, waardoor een aanpassing nodig was. Een flinke deuk in het blazoen van de gemeente, die de laatste weken op eigen houtje reeds was begonnen met de renovatie van het wegdek.

Vergeten

De RN515, in de volksmond ook gekend als ‘De Ploegsteertbaan’, is al langer het zorgenkindje van het stadsbestuur. Het wegdek ligt er al jaren belabberd bij en renovatiewerken bleven uit. Ongevallen en beschadigde voertuigen zijn er schering en inslag en tijdens een werkbezoek van de gewestelijke minister moest deze toegeven dat ze de renovatie vergeten waren. Het gemeentebestuur besloot uiteindelijk dan zelf maar de beurs te openen, in een poging de komst van het Belgisch kampioenschap te kunnen verzekeren.