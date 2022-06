Geen aanpassingen in omgeving basisschool Lodo in Oostende

Er komen geen aanpassingen in de omgeving van basisschool Lodo in Oostende. Uitzicht op overleg met de buurt is er ook niet. Dat bleek op de gemeenteraad. De buurtbewoners zijn niet tevreden met de manier waarop hun protest wordt afgeschilderd.

In een zone rondom de Sint Lodewijksschool op de Konterdam werden twee maanden een aantal ingrijpende maatregelen ingevoerd : er kwamen fietsstraten en tijdens bepaalde ‘venstertijden’ van 2 x 30 minuten wordt de omgeving van Lodo omgevormd tot schoolstraat. Je kan dan enkel met de wagen de zone verlaten en ingaand verkeer is niet mogelijk.

Petitie

De buurt mort omdat ze niet betrokken werden. Ze vragen onder meer een aanpassing van het regime om in te rijden voor buurtbewoners door middel van pasjes. Gemeenteraadslid Karel Labens (Vooruit) interpelleerde. “Er is een petitie met handtekeningen van 267 mensen en 199 daarvan wonen in de betrokken straten. Die mensen zijn niet tegen een schoolstraat, maar vragen dat er oor is voor hun problemen. Dat is trouwens zo voorzien, want voor de invoering van een schoolstraat moet 2/3 van de bewoners akkoord gaan. Ze kaarten terecht een aantal problemen aan, zoals het feit dat ouders gewoon een kwartier vroeger komen om de zone te kunnen inrijden om alsnog hun kinderen op te halen. De buurt werd ook niet gehoord. De schepen moet dringend met hen aan tafel zitten.”

“De buurt is leefbaarder dan voorheen. Het gros van de wijk vindt het een verbetering” – Schepen Björn Anseeuw (N-VA)

Schepen voor mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) duidde dat de invoering er niet zomaar gekomen is, er zeer goed nagedacht is over maatregelen en een evaluatie er pas eind dit jaar komt, zes maanden na de invoering. “De buurt is leefbaarder dan voorheen. Het gros van de wijk vindt het een verbetering. We krijgen ook veel positieve reacties op deze aanpassing. En dat is niet evident, want mensen laten meestal van zich horen als het niet goed is.”

Korrel zout

Hij trok de petitie in twijfel: “We gaan niet bijsturen omdat een aantal mensen vinden dat er niets mag veranderen. Er is stennis gemaakt. Je moet de petitie met een korrel zou nemen.” Anseeuw had het tegen Labens ook over ‘uw petitie’ en zei dat mensen hadden getekend onder druk en dat tegen hem hadden bevestigd. Labens : “U gaat onrespectvol en arrogant om met die mensen. Praat met hen.”

“Men moet naar onze argumenten luisteren. Nu moeten mensen die ’s nachts werken hun overuren opnemen om vroeger thuis te zijn voor de straat afgesloten wordt.”

Ook wijkbewoners volgden de gemeenteraad en waren niet opgezet met de tussenkomst van de schepen: “Dit is wel degelijk onze petitie. We wilden onze stem laten horen en dat werd pas later opgepikt door Karel Labens”, zegt initiatiefneemster Bianca Renoult. “Waar het eigenlijk over gaat, is dat men in de betrokken straten wel voor maatregelen is, maar die mogen toch de bewoners niet treffen. 9 op de 10 mensen die we aanspraken heeft de petitie ondertekend en al zeker niet onder dwang. Men moet naar onze argumenten luisteren. Nu moeten mensen die ’s nachts werken hun overuren opnemen om vroeger thuis te zijn voor de straat afgesloten wordt. Het probleem van drukte in de straten verlegt zich gewoon naar de omgeving waar het drukker wordt op straat en er meer foutief geparkeerd wordt. We denken niet dat bij een stemming 67 procent van de buurt zich zal uitspreken voor dit systeem.” (efo)