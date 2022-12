Gedaan met gratis parkeren over de middag in Ieper: “Gewoon een platte belasting”

Dat vanaf 1 januari betalend parkeren wordt ingevoerd over de middag gaf maandagavond de nodige munitie aan de oppositie. Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) gaf toe dat het “geen sympathieke beslissing” is. Voor de horeca in de binnenstad kan het een streep door de rekening worden.

Fractieleider Katrien Desomer (CD&V) gaf meteen aan dat haar fractie het nieuwe belastingreglement voor het parkeren van voertuigen niet zal goedkeuren. “Dit staat haaks op de gastvrije stad die Ieper zou moeten zijn”, aldus Desomer. “Mensen die werken in de industriezone en over de middag snel iets komen eten of komen winkelen in de stad, worden in ieder geval niet echt gastvrij onthaald.”

Bij Jordy Sabels (Groen) schoot vooral de toelichting van het agendapunt in het verkeerde keelgat. “Als je dan leest dat parkeergelden nodig zijn om de circulatie te bewerkstelligen… Dat is gewoon fucking bullshit! Alsof betalend parkeren tussen 12 en 13.30 uur nu plots voor massaal veel extra circulatie zal zorgen. Dit is gewoon een platte belasting. Voor het bestuur is er maar één mogelijkheid om aan parkeerbeleid te doen en dat is betalen. Terwijl er veel extra mogelijkheden zijn, zoals bewonerszones, maar daar wordt niet naar geluisterd. Ik ben het kotsbeu.”

Goed afgewogen

“Rond shoppen hoef ik niet dieper in te gaan, qua horeca kan ik er wel inkomen”, antwoordde schepen Diego Desmadryl (Open Ieper), die daarmee burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), die bevoegd is voor Mobiliteit, uit de wind zette. “Ik weet dat dit zeker niet de sympathiekste beslissing is, maar ze is wel goed afgewogen. Het kan in dat opzicht gezien worden als een gelijkstelling. Er was vroeger wat verwarring. Parkeerders dachten dat de blauwe zone de uren van de betalende zone volgde en er dus geen schijf nodig was tussen 12 uur en 13.30 uur, terwijl dat wel zo was.”

“Dat is inderdaad geen goed nieuws voor de horeca”, beaamt Chris Bevernage, die met Les Halles en Depot twee zaken heeft in het stadscentrum. “Veel mensen van buiten de stad komen over de middag naar het stadscentrum om een dagschoteltje te eten. Als ze nu nog eens een parkeerticket zullen moeten betalen – 2 euro extra voor je dagschotel van 16 euro – dan is dat toch niet weinig.”

Niet besproken

Opvallend: daags na de gemeenteraad viel Chris Bevernage uit de lucht toen hij hoorde dat betalend parkeren over de middag ingevoerd zou worden. Nochtans zit de horecaondernemer in vzw Centrummanagement. “Dat is daar niet besproken geweest. Ook Horeca Ieper was niet op de hoogte van deze beslissing. Als het is om te verhogen, dan zal het wel niet aan ons gevraagd worden. We zijn ook maar een adviesorgaan, maar zijn dus wel teleurgesteld. Ze doen niet alleen ons pijn als commerçanten, maar ook de mensen die weer een extra belasting moeten betalen. Het is voor allebei niet goed. Alleen voor de stadskas, maar zijn er dan geen andere manieren om extra inkomsten te vinden? Dit zal het gat in de begroting niet dichtrijden.”