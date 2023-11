Fluodag in Oostkamp, VBS De Kiem wijst ook op dodehoekongevallen

Dinsdag 14 november organiseerde de gemeente Oostkamp samen met de scholen in Oostkamp een fluodag. Bij Vrije Basisschool De Kiem in Ruddervoorde nodigden ze zelfs opnieuw een vrachtwagenchauffeur uit om de kinderen te wijzen op de gevaren van de dode hoek van een vrachtwagen.

Op dinsdag 14 november riep de jeugddienst van Oostkamp iedereen op om extra te schitteren in het verkeer. Draag fluokledij, plaats fluo-accenten op rugzakken, fietsen, helmen… en denk aan je fietsverlichting. Dit initiatief van de Oostkampse kindergemeenteraad is ook een speciale oproep naar de scholen.

De opdracht luidt: trek elke dag, maar speciaal op dinsdag 14 november, je fluokledij aan om naar school te gaan. Maak met jouw school een fluoschoolfie en post je foto op sociale media en vermeld daarbij #8020. Elke school met een zo’n foto wint een fluobord voor aan de schoolpoort.

Dodehoekongevallen

Ook in VBS De Kiem in de leegtestraat in Ruddervoorde kleurde de speelplaats bij het begin van de lessen fluo. Maar ze deden nog veel meer voor de veiligheid van hun leerlingen. Net zoals vorig jaar kwam Domien Stubbe met een vrachtwagen naar de school om alle leerlingen, tot de kleuters toe, te wijzen op het gevaar van de dode hoek bij een vrachtwagen.

Domien is werkzaam bij Eutraco Roeselare. Ze stelden voor dit event gratis een vrachtwagen ter beschikking stelde. Het is de derde keer dat deze chauffeur deze opleiding organiseert in De Kiem. “We zien dat er ieder jaar dodehoekongevallen zijn, vandaar dat we onze kinderen moeten blijven wijzen op deze gevaren. Want als we hen vragen of ze nog iets weten van de vorige keer dat ik hier stond, merk ik dat ze al veel vergeten zijn”, vertelt Domien, die zelf twee kinderen heeft die school lopen in De Kiem.

Ook de meegekomen juffen beamen de noodzaak van deze opleiding. Met deze vrachtwagen kregen de kinderen ook eens de kans om kennis te maken met de laatste nieuwe technieken om de zichtbaarheid te verhogen, zoals het uitgebreide camerasysteem links en rechts van de vrachtwagen cabine. De vrachtwagen stond opgesteld met de visualisatie van de dode hoek door het geleende zeil van de provincie West-Vlaanderen. (GST)