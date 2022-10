Flitspalen werken voortaan in beide richtingen maar trajectcontrole blijft een moeilijke kwestie

In de politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark) zijn de 22 vaste flitspalen gedigitaliseerd. De verwerking van de overtredingen verloopt daardoor volledig automatisch. Bovendien flitsen de nieuwe palen in beide richtingen. Maar hoe zit het met de trajectcontroles in de regio Diksmuide?

“Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het einde van de filmrolletjes is ook in de zone Polder aangebroken”, laat zonechef Johan Geeraert weten. “Voortaan stellen we de snelheidsinbreuken volledig digitaal vast met onze nieuwe palen. De verwerking verloopt automatisch via het gewestelijk verwerkingscentrum. Nog nieuw is dat de flitspalen in beide rijrichtingen meten. Wie bij het buitenrijden van de bebouwde kom het gaspedaal al dieper induwt, riskeert om tegen de lamp te lopen. In onze zone staan er 22 vaste flitspalen, is er één mobiele digitale snelheidscamera op een voertuig en nog eens twee digitale camera’s die afwisselend in de vaste flitspalen gebruikt worden. Jaarlijks stellen we zo 22.000 snelheidsinbreuken vast.”

Trajectcontroles

Dat aantal zou nog hoger liggen mochten de trajectcontroles in de zone werken, maar dat is nog steeds niet het geval. “We betreuren het dat de trajectcontroles in onze zone nog steeds niet geactiveerd zijn”, klinkt Diksmuids burgemeester en voorzitster van het politiecollege Lies Laridon (CD&V) kritisch. Vier jaar geleden al installeerde het Agentschap Wegen en Verkeer die trajectcontroles. “Er is te weinig personeel op de verwerkingsdienst in Gent en er is ook nog extra opleiding nodig. Dat zijn de twee voornaamste redenen waarom die controles nog steeds niet werken. De palen doen wel hun werk voor bijvoorbeeld geseinde voertuigen, maar nog niet om de snelheid te controleren. We hebben dus enkel onze eigen flitspalen die nu wel in twee richtingen meten.”

De flitspalen in de zone Polder vind je in Koekelare langs de Eernegemstraat, Bovekerkestraat, Catstraat, St Andriesstraat en twee in de Ringlaan. In Diksmuide staan er in de Woumenweg, Kaaskerkestraat en Nieuwpoortstraat. In Houthulst tref je ze in de Iepersteenweg, Groenbosdreef, Jonkershovestraat, Klerkenstraat, Poelkapellestraat en Merkemstraat. In Kortemark staan er vijf flitspalen langs de Staatsbaan.

De trajectcontroles die zijn gerealiseerd maar die nog niet werken bevinden zich op gewestwegen tussen Pervijze en Kaaskerke, Leke en Diksmuide, Beerst en Belhutte, Esen-centrum, Woumen-centrum, de Esenweg, Veurnestraat en ’s Heerwillems in Pervijze en Iepersteenweg tussen de Heugstraat en De Kippe in Houthulst. (GUS)