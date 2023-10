Flitscamera’s langs N8 in Brielen met open armen ontvangen: “Een godsgeschenk”

Veel Brielenaars halen opgelucht adem nadat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) twee flitspalen plaatste langs de Veurnseweg (N8) aan beide kanten van het dorp. Hoewel de flitspalen nog niet werken, merken de bewoners wel al dat veel bestuurders trager de bebouwde kom inrijden. Of er ook minder ongelukken zullen gebeuren, is nog maar de vraag. “Bijna iedereen die langs de Veurnseweg woont heeft al een ongeval zien gebeuren”, zegt Sofie Devisschere.

De nieuwe flitspalen werden geplaatst telkens net voorbij het binnenrijden van de bebouwde kom, zowel aan de kant van Ieper als aan de kant van Elverdinge. Wie daar sneller rijdt dan 50 kilometer per uur riskeert dus een boete in de bus te krijgen. Het gaat echter om gewone flitspalen en niet om een trajectcontrole, zoals Brielenaars en Groen Ieper vroegen tijdens protestacties de afgelopen jaren.

“Stad Ieper was al langer vragende partij om een trajectcontrole te organiseren in Brielen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), bevoegd voor mobiliteit. “Vanwege het korte tracé en het feit dat een schooluurgebonden zone 30 aanwezig is, wou AWV evenwel geen trajectcontrole aanbrengen. Daarom werd uiteindelijk gekozen voor flitspalen. We hopen alvast dat dit zijn effect zal hebben voor de doortocht Brielen. Eerder werden op de N8 al fietssuggestiestroken aangelegd, die het wegbeeld optisch vernauwen.”

Godsgeschenk

De komst van de flitspalen kan alvast op de goedkeuring rekenen van Sofie Devisschere, die woont en haar kapsalon uitbaat ter hoogte van de vroegere basisschool, waar nu een afdeling van de school voor bijzonder onderwijs Het Vlot uit Ieper gehuisvest is. “De flitspalen zijn een godsgeschenk”, vertelt Sofie. “Blijkbaar werken ze nog niet, maar het valt toch op dat de meeste bestuurders al trager het dorp inrijden. Al is het nog maar de vraag hoe lang dat zal duren als de mensen toch weten dat de camera’s nog niet aangesloten zijn.”

“Heel veel mensen zijn hier hun auto al in de prak gereden geweest”, vervolgt Sofie. “Zo is er enkele jaren geleden een bestuurder tegens ons huis gereden, door overdreven snelheid. Midden in de nacht kwamen we wakker door een enorme knal. Toen we beneden kwamen, zagen we dat er een jonge gast door onze gevel was gevlamd. Een andere keer was mijn man, die toen nog in het oudercomité van de school zat, ontbijtpakketten aan het afleveren toen zijn geparkeerde auto werd aangereden. Het ergste was dat onze twee dochters er nog in zaten. Gelukkig waren de meisjes ongedeerd, al waren ze heel hard geschrokken. Onze auto was wel perte totale.”

Zeven op tien te snel

“Mensen zeggen dan dat het een gevaarlijke weg is, maar het is hier niet gevaarlijker dan op andere wegen. Dat het drukker is, dat klopt. Maar als iedereen zich eens aan de verkeersregels zou houden en de maximumsnelheid zou respecteren, dan zou het al veel veiliger zijn. Zeker in de bebouwde kom. Ik durf zeggen dat zeven op de tien bestuurders te snel het dorp binnen rijden.”

We zien links Sofie Devisschere en rechts Martine Verdonck. © TOGH

“We zullen zien of het voldoende is. Ik hoop vooral dat de bestuurders ook hun verstand gebruiken en hun snelheid matigen. Want dat is natuurlijk het nadeel van flitspalen ten opzichte van een trajectcontrole. Eenmaal je de flitspaal gepasseerd bent, kun je weer volop het gaspedaal induwen. Ik heb wel gelezen in onze Whatsapp-groep ‘Veiliger Brielen’ dat het in de toekomst nog kan aangepast worden en er een trajectcontrole van kan gemaakt worden.”

Martine Verdonck vreest echter dat het niet voldoende zal zijn en hoopt dat er ook maatregelen komen om het verkeer te beperken. “Het liefste zou ik een ring rond het dorp willen, of dat de autosnelweg doorgetrokken wordt. Er is nog altijd veel te veel vrachtverkeer. Vroeger waren er wel meer files, waarbij er vaak zowel op zaterdag als zondag een file stond van in het dorp tot aan de Noorderring. Maar onlangs werden de verkeerslichten aangepast, waardoor er in het weekend een vlottere doorstroming is. Dan is het bijvoorbeeld groen voor iedereen die aan de Noorderring wil afslaan richting de A19.”

Investering in borden

De komst van de flitspalen kadert in de startbeslissing van het complex project dat deze zomer werd goedgekeurd. “Daar wordt gekeken om minstens de alternatieven te onderzoeken tussen Woesten en Ieper. Er wordt ook volop gewerkt aan de studie om een tunnel te voorzien onder het kruispunt van de Noorderring met de Pilkemseweg”, zegt burgemeester Talpe. “Op korte termijn is het onder meer de bedoeling dat er nog bijkomende fietssuggestiestroken komen in Elverdinge. Daarnaast wordt een toegankelijke bushalte voorzien op de Veurnseweg ter hoogte van Elverdinge. Op langere termijn zal de bebouwde kom van Elverdinge worden uitgebreid aan de zijde van Brielen en zal een snelheidsremmende poort worden geplaatst ter hoogte van de nieuwe grens van de bebouwde kom. Flitspalen of trajectcontrole is zeker ook een optie maar dat is te bespreken met AWV, dat wegbeheerder en beslisser is in deze materie.”

“De stad monitort ook voortdurend de situaties met betrekking tot verkeersveiligheid. Het wordt opgevolgd in de technische commissie verkeer en plenaire commissie verkeer waar onder andere ook alle partijen, fietsersbond en centrummanagement deel van uitmaken. Wat snelheid betreft, investeerden we bijvoorbeeld in bijkomende borden ‘u rijdt’ en in borden ‘30/50 groot genoeg’, die voortdurend worden ingezet ook op basis van meldingen van inwoners, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Ook onder meer bij de schoolomgevingen werden de voorbije jaren heel wat aanpassingen doorgevoerd.”