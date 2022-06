Flinke verkeershinder verwacht bij start werken trompetaansluiting begin augustus

De voorbereidende werken aan de trompetaansluiting zijn bijna achter de rug. Vanaf maandag 8 augustus, na het bouwverlof, start dan de eigenlijke herinrichting van het op- en afrittencomplex aan de A19 en R8 in Kortrijk. Tijdens de eerste fase van de werken wordt er afwisselend gewerkt op de binnen- en buitenring van de R8. Er wordt hinder verwacht, dus bovenlokaal verkeer zal een omleiding moeten volgen via de E403 en E17.

Sinds midden februari was een aannemer bezig met voorbereidende werken langs de A19 en de R8, om het terrein bouwrijp te maken en voorbereidende onderzoeken uit te voeren. Alle voorbereidende werken zullen achter de rug zijn voor het bouwverlof start. Na het verlof, op maandag 8 augustus, start een aannemer dan met de aanleg van de trompetaansluiting. Om de hinder voor de omgeving te beperken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. Volgens de huidige planning duurt deze eerste fase tot eind augustus 2023. De werken duren, in normale omstandigheden, tot midden 2024.

Omleiding via E17 en E403

Tijdens deze eerste fase voert de aannemer bemalingen en grondwerken uit, wordt de nieuwe brug over de R8 gebouwd en wordt de verbinding van de binnenring met de A19 gemaakt. Ook de voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van een nieuwe op- en afrit aan Gullegem.

Vanaf 8 augustus zullen de binnen- en buitenring van de R8, ter hoogte van de werken, afwisselend worden afgesloten. Verkeer in beide richtingen op de R8 wordt op één rijstrook gebracht. Bovenlokaal verkeer volgt daarom een omleiding via de E403 en de E17. Dit zal hinder met zich meebrengen in de omgeving van Kortrijk en Wevelgem.

De trompetaansluiting in kaart gebracht. © AWV

Om die verwachte verkeershinder deels te beperken, is het AWV West-Vlaanderen op 14 mei gestart met een fasewissel voor de werken aan het complex Moorsele, waar extra invoegstroken worden aangelegd. De aannemer past er momenteel de invoegstrook op de E403 in de rijrichting van Brugge aan. Door de werken aan complex Moorsele te vervroegen, rijdt het verkeer volgens AWV West-Vlaanderen straks vlotter tijdens de werken aan de trompetaansluiting

Veiliger verkeersknooppunt

Op de verkeerswisselaar van de A19 met de R8 zullen de verkeerslichten in de toekomst verdwijnen. De op- en afrit van de buitenring van de R8 met de A19 blijven bestaan. De binnenring van de R8 met de A19 wordt aangesloten met een brug over de R8. De zuidelijke op- en afrit van het complex Gullegem wordt ook opgeschoven. Zo wordt de weefzone (een aparte parallelle strook voor in- en uitrijdend verkeer met lokale bestemming, red.) tussen het op- en afrittencomplex en de R8 langer en zullen weefbewegingen gemakkelijker verlopen.

Meer info over het project vindt u op wegenenverkeer.be/kortrijk of op wegenenverkeer.be/wevelgem.