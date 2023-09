Flexvervoer haalt je op van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat: Vanaf 6 januari opvolger belbus

Met unanieme goedkeuring van de Vervoerregio Westhoek zal De Lijn vanaf 6 januari 2024 inzetten op het flexvervoer. Dat wordt de opvolger van de vertrouwde belbus. Het nieuwe flexvervoer vormt het sluitstuk van een grondige hertekening én versterking van het openbaar vervoer in de regio.

Het openbaarvervoerplan dat in december 2020 werd uitgedokterd voorzag in een grondige hertekening van het openbaar vervoer in de Westhoek. De ambitie was: enerzijds de vaste lijnen naar de kleinstedelijke gebieden flink versterken met cadanslijnen op uurfrequentie (of meer) op weekdagen en zaterdag en twee-uursfrequentie op zondag, en anderzijds een hedendaags vraagafhankelijk vervoer creëren als opvolger van de belbus.

Na eerder kleinere aanpassingen van het net en de grote hervorming vanaf 1 juli 2023, volgt in 2024 het sluitstuk van de volledige uitrol van het operationeel vervoerplan, met inbegrip van het nieuwe flexvervoer. Dit laatste onderdeel maakt in de landelijke Westhoek het wezenlijke verschil tussen wel of niet een beroep kunnen doen op het openbaar vervoer voor de verplaatsingsnoden van de inwoners.

Geen vaste routes

Het flexvervoer wordt dus een volwaardige vervanger van de gekende belbus. “Daarvoor zal De Lijn vanaf 6 januari 2024 dagelijks tot 24 kleinere voertuigen inzetten”, legt burgemeester Peter Roose uit. “Het aantal voertuigen varieert afhankelijk van het uur van de dag en garandeert een gelijkaardige dienstverlening als de huidige belbus. Het flexvoertuig rijdt geen vaste ronde, maar haalt de reizigers op aan een halte nabij hun vertrekpunt en brengt hen naar de vaste buslijn of direct naar de dichtstbijzijnde halte van bestemming.”

“De dienstverlening zal beschikbaar zijn in de volledige vervoerzone, zonder uitzonderingen. De beschikbaarheid van de dienstverlening wordt gevoelig uitgebreid. Vandaag stopt de belbus elke dag omstreeks 19 uur. Het nieuwe flexvervoer zal beschikbaar zijn vanaf 6 uur ‘s morgens op weekdagen, en 8 of 9 uur op zaterdag en zondag. De opvallendste nieuwigheid is dat het flexvervoer op alle dagen van de week zal rijden tot 23 uur ‘s avonds, en zelfs tot 2 uur s nachts op vrijdag en zaterdag. Met de nieuwe avondbediening verhoogt het flexvervoer ongetwijfeld de participatiekansen van alle inwoners in de Westhoek.”

Grensoverschrijdend

Het flexvervoer blijft niet beperkt tot de vervoerregio, maar rijdt op heel veel plaatsen tot net over de grenzen ervan. Er zullen aansluitingen zijn richting Nieuwpoort, Staden, Moorslede, Ichtegem, Torhout, Lichtervelde, Gits, Hooglede Westrozebeke en Wervik. Daar kan dan weer aangesloten worden op het (avond)aanbod in Oostende en Roeselare.

De exploitatie van het flexvervoer zal gebeuren door private vervoerbedrijven die wel herkenbaar zijn in de huisstijl van De Lijn, en de tarieven zullen dezelfde zijn als die van De Lijn. Bij een overstap tussen een bus en flexvervoer blijft het eerste vervoerbewijs geldig. Wel moet de reiziger het flexvervoer vooraf reserveren, telefonisch, online of via de app, tot dertig minuten vooraf.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, voorziet voor de vervoerregio een bedrag van 452.000 euro voor deelmobiliteit (deelfietsen en deelauto’s). Voor de uitrol daarvan wordt gemikt op het eerste kwartaal volgend jaar.

Geen witte vlekken

Peter Roose, die ook politiek voorzitter van de vervoerregio is, juicht de beslissing toe: “Men is jarenlang kritisch geweest over de kansen van het openbaar vervoer in een landelijke regio als de Westhoek. Een professionele voorbereiding, een constructieve en positieve samenwerking tussen alle lokale besturen, en een mooi budget aan Vlaamse middelen voor de Westhoek, hebben ertoe bijgedragen dat een sterk openbaar vervoerplan volgende maanden effectief ook op het terrein kan ontplooid worden zonder compromissen, waarin de rol van het openbaar vervoer in de volledige Westhoek wordt versterkt – zonder witte vlekken – en dit van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.”

“Er is wel nog een taak weggelegd voor de lokale besturen om het vernieuwde aanbod aan openbaar vervoer kenbaar te maken bij hun inwoners en hen aan te moedigen om van die dienstverlening ook effectief gebruik te maken. Alleen zo kan de rol van het openbaar vervoer in de toekomst nog verder toenemen.”