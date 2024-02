Verkeershinder door boerenblokkade aan Franse grens blijft beperkt

Het boerenprotest gaat verder. Maandagochtend hebben de boeren zich gestationeerd op de E40-A18 richting Duinkerke ter hoogte van Adinkerke (De Panne). “De weg werd afgesloten waardoor er verkeershinder is ontstaan, maar al bij al valt het goed mee”, klink het bij de federale wegpolitie.

De wegpolitie is zelf aanwezig om alles in goede banen te leiden. “Chauffeurs moeten de lange afrit nemen, draaien op de brug en zo weer op de autosnelweg rijden. Dat zorgt voor een beetje vertraging, maar van een ellenlange file is gelukkig geen sprake, het gaat best vlot. De rijstroken richting het binnenland zijn trouwens volledig vrij, enkel richting Frankrijk zijn er blokkades”, aldus de persverantwoordelijke. Dit zou trouwens de enige locatie zijn in onze provincie waar er momenteel tractoren de weg versperren. De politie blijft aanwezig om de situatie in de gaten te houden.