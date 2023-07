Uitzonderlijk transport veroorzaakt enorme verkeershinder in Diksmuide

Wie donderdagochtend vroeg in Diksmuide tot Oostduinkerke reed zal het geweten hebben: er was enorme verkeershinder. Dat kwam door een uitzonderlijk transport waarbij twee stoomketels van liefst 73 ton zwaar via de binnenwegen getransporteerd moesten worden richting Duinkerke. “We willen ons excuseren voor de verkeershinder”, zegt Bert De Gryse van transportfirma Callens.

De verkeersopstopping in Diksmuide begon donderdagochtend al rond 5 uur. Het verkeer in de volledige binnenstad zat nagenoeg volledig in de knoop. Dat kwam door een uitzonderlijk transport vanuit Duitsland dat via Diksmuide en enkele binnenwegen moest rijden om naar eindbestemming Duinkerke te raken.

Twee enorme stoomketels

Het ging om twee enorme stoomketels die in de nieuwe fabriek van Clarebout Potatoes in Duinkerke worden geplaatst. Door extra oponthoud in Diksmuide raakte het verkeer volledig in de knoop. Ook de politie werd ervoor opgeroepen. Een buurtbewoner in de Admiraal Ronarchstraat moest uit zijn bed gebeld worden om een auto die in de weg stond te verplaatsen.

Het ging om een transport van twee enorme stoomketels met bestemming de nieuwe fabriek van Clarebout Potatoes in Duinkerke. “Ze dienen daar als warmtebron om de bakolie voor de diepvriesfrieten of andere producten op te warmen”, zegt Bert De Gryse van de firma Callens uit Waregem.

Huzarenstukje

Zij bestelden de stoomketels in Duitsland. “Een gespecialiseerde transportfirma uit Duitsland regelde ook het transport. De ketels zijn 73 ton zwaar, tien meter lang en 3 meter 70 breed. Dat transporteren is een huzarenstukje. Er gaat vier weken voorbereiding aan vooraf en er wordt ook een verkenning uitgevoerd. Dat transport moest op binnenwegen in Diksmuide passeren om door te kunnen rijden naar Oostduinkerke en zo naar Duinkerke.”

“Maar in het centrum van Diksmuide kon een afslag op een kruispunt naar rechts niet genomen worden. Er moest door beide vrachtwagens naar links gedraaid worden, om zo het stuk weg achterwaarts op te rijden en later weer om te keren. Dat en enkele onvoorzienbare omstandigheden zorgen voor veel verkeershinder. We willen ons excuseren bij de bewoners en weggebruikers voor het oponthoud, maar verzekeren dat we er alles aan doen om snel te passeren.” (JH)