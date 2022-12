Stad Roeselare wil met studie verkeersknelpunten in centrum wegwerken

Roeselare is een snel groeiende centrumstad waarin wonen, ondernemen, onderwijs en shopping met elkaar verweven zijn. Cijfers tonen aan dat de wagen op vandaag een belangrijke plaats inneemt voor verplaatsingen in, van en naar de stad.

“Dit brengt een behoorlijk hoge verkeersdruk in het centrum met zich mee en veroorzaakt op piekmomenten vaak aanschuivend verkeer. Hoge auto-intensiteiten in combinatie met fietsers en voetgangers bevorderen niet altijd een vlotte, veilige en leefbare omgeving”, aldus schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie.

Om hier een oplossing voor uit te werken, stelt het Stadsbestuur een studiebureau aan voor het opmaken van een mobiliteitsstudie, met inbegrip van een circulatieplan, voor het centrum van Roeselare.

Vijf speerpunten uit het mobiliteitsplan

In het mobiliteitsplan van de stad Roeselare uit 2017 lees je meer over de speerpunten van onze mobiliteitsvisie 2030:

– Voetgangersvriendelijkere stad

– Fietsvriendelijkere stad

– Aantrekkelijker collectief vervoer

– Vlotter bereikbaar stadscentrum

– Aangenamere beleving van het stadscentrum

Deze doelstellingen zijn vandaag actueler dan ooit. Om die te kunnen realiseren, zijn er verschillende acties mogelijk. Zo doet de Stad nu al heuse investeringen op vlak van fietsveiligheid door onder meer de uitbreiding van een veilig fietsnetwerk. “Vanaf september 2023 wordt een groot stuk van het gebied binnen de kleine ring zone 30. Maar er zullen nog bijkomende stappen gezet moeten worden, indien we het centrum van Roeselare willen laten evolueren naar een aangenaam, toegankelijk, leefbaar centrum”, klinkt het.

Studiegebied en werkwijze

“Het studiegebied van de opdracht wordt afgebakend door de kleine ring, met inbegrip van de randen van die kleine ring. Binnen dat gebied moet een studiebureau aan de slag gaan om een gericht onderzoek te voeren naar onder meer circulatie, bereikbaarheid, fietsbeleid, parkeerbeleid, belevering en distributie, openbaar vervoer, enz.”

Eerst dienen de verschillende problemen en knelpunten objectief in kaart te worden gebracht en onderzocht. Aan de hand hiervan kunnen er in het tweede deel van de studieopdracht verschillende scenario’s en oplossingen uitgewerkt worden voor het organiseren van de verkeersstromen in het centrum van Roeselare en voor het realiseren van de noodzakelijke modal shift. Het derde deel van de opdracht bestaat erin om het uiteindelijk gekozen voorkeursscenario en oplossingen conceptmatig verder uit te werken en in een maatregelenoverzicht met kostenraming op te lijsten.

Gedragen mobiliteitsplan als eindresultaat

Het eindresultaat van deze opdracht vormt een gedragen mobiliteitsplan en toekomstvisie voor het organiseren van de huidige en toekomstige verkeersstromen in het centrum van Roeselare.

Zo zal het plan ook bijdragen aan het realiseren van de modal shift, waarbij weggebruikers steeds vaker en bewuster stil staan bij hun vervoersmiddelen en hoe zij die inzetten. Een dialoog met de burger zal zeker deel uitmaken van het plan, om effectief tot een gedragswijziging te kunnen komen. Door in te zetten op dialoog en cocreatie, wil de Stad het aandeel duurzame verplaatsingen laten groeien.