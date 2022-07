Ruim uur file richting kust na ongeval met vier auto’s op E40 in Beernem

Op de E40 ter hoogte van Beernem zijn zondagochtend meerdere auto’s gebotst. Daardoor is het ruim een uur aanschuiven richting kust, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Door het ongeval zijn de linker- en middenrijstrook versperd. Het verkeer op lange afstand kan beter omrijden. Wie van Antwerpen naar de kust moet, rijdt best om via de E34/A11 richting Brugge. Vanuit Gent naar Brugge rijden mensen best om via de E17 en de E403.

“Naar de kust via de E40? Hou rekening met fikse vertraging. Door een botsing van meerdere auto’s in Beernem is het nu ruim een uur aanschuiven. Stilstaand verkeer! Gelukkig vormen de weggebruikers een brede reddingsstrook om de hulpdiensten doorgang te geven”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter.

© @PeterBruyninckx

Uiteindelijk blijken er vier auto’s betrokken in de aanrijding. “De afhandeling van die minikettingbotsing kan nog een poosje duren, want er moeten drie auto’s getakeld worden. Naar de kust? Neem de E34 naar Knokke”, klinkt het nog.

