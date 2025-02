Opnieuw moeilijke ochtendspits op E403 richting Brugge: weg in Lichtervelde intussen weer vrij voor verkeer

Dinsdagmorgen was het weer prijs op de E403. Dit keer gebeurde een ongeval ter hoogte van Lichtervelde in de richting van Brugge. Hierdoor was één rijstrook een hele tijd versperd. Dat schreef Vlaams Verkeerscentrum op ‘X’. Ondertussen is de weg in Lichtervelde opnieuw vrij voor verkeer.

#E403 De weg is vrij in Lichtervelde richting Brugge. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) February 25, 2025



Gisteren, maandag, was het ook al aanschuiven geblazen op diezelfde E403 richting Brugge. Toen verloor een vrachtauto een lading steenbrokken. Dat zorgde voor de nodige verkeershinder, met ellenlange files tot gevolg.