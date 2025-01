Woensdagmorgen even voor 7.30 uur gebeurde tussen Ruddervoorde en de verkeerswisselaar in Loppem een ongeval. In de richting van Brugge reden meerdere voertuigen op elkaar in. Daarbij werd minstens één iemand naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval zorgde meteen voor een file. Het was aanschuiven van voor Ruddervoorde. Alweer een moeilijke ochtendspits op de E403 richting Brugge dus.

Later meer.

© JVM