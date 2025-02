Op twee na drukste ochtendspits op Vlaamse snelwegen door winterweer

Door de sneeuw en regen stond er op de piek van de ochtendspits, omstreeks 8.15 uur, 415 kilometer file en sterk vertraagd verkeer op de Vlaamse snelwegen. Dat meldt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Dat is de op twee na drukste ochtendspits sinds het begin van de metingen in 2010.

De grafiek van een wel heel bijzondere ochtendspits. Met ruim 400km file en sterk vertraagd verkeer op de Vlaamse snelwegen was dit de op 2 na drukste sinds de start van onze metingen (2010). We zijn intussen over de piek heen, maar zien nog forse vertragingen op vele routes. pic.twitter.com/Jt0kxvk7tF