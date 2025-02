Ongeval op E403 in Ruddervoorde zorgt alweer even voor file richting Brugge

Er was dinsdagmorgen opnieuw file op de E403 richting Brugge, dit keer door een ongeval in Ruddervoorde. De linkerrijstrook was hierdoor versperd en het was aanschuiven geblazen van voor Torhout. Ondertussen is het ongeval wel al afgehandeld, dat meldt Vlaams Verkeerscentrum op ‘X’.

#E403 Het ongeval in Ruddervoorde is afgehandeld. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) February 18, 2025