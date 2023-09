Mogelijke verkeershinder vrijdag in en om Koolskamp tijdens kampioenschap van Vlaanderen: nodige omleidingen zijn voorzien

Op vrijdag 15 september zal er de ganse dag verkeershinder zijn in en om Koolskamp. Aanleiding is de organisatie van het kampioenschap van Vlaanderen. Alle doorgaand verkeer is de ganse dag verboden en onmogelijk. Er zijn omleidingen voorzien.

Hou er rekening mee dat de Tieltsestraat vanaf de rotonde aan de Kruiskasijde tot Koolskamp centrum wordt afgesloten van 8 uur tot 20 uur. De N50 (de Kortrijksesteenweg) blijft open tot 12 uur en gaat dan dicht tot omstreeks 16.15 uur.

Voor het verkeer vanuit Ardooie is er een omlegging voorzien. Ook tot na de koers is er vertraagd en moeilijk verkeer. Er zal eveneens parkeerverbod gelden in de straten waar de koers voorbij komt.