Kilometers file op E17 door gekantelde vrachtwagen

Maandagvoormiddag kantelde een vrachtwagen in Deerlijk, terwijl hij de E17 op wilde rijden. De chauffeur raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het verkeer draaide volledig in de soep met uren hinder tot gevolg.



Een vrachtwagen van de firma Stadsbader nam, kort voor 10 uur maandagmorgen, in Deerlijk de oprit naar de E17 met de bedoeling richting Kortrijk te rijden. Ter hoogte van de laatste bocht liep het grondig mis. De lading, enkele betonplaten met een gewicht van meer dan 10 ton, begonnen te kantelen. Noch oplegger noch trekker waren opgewassen tegen het gigantische gewicht, waardoor de volledig truck op zijn zijkant kwam te liggen. De betonplaten knalden in stukken op de E17, waardoor de 3 rijstroken niet langer bruikbaar waren.

De chauffeur raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De hulpdiensten keken dan weer aan tegen een bijna onmogelijke taak om het puin te ruimen. Het verkeer op de E17, in de richting van Frankrijk, kwam tot een volledige stilstand. Dit resulteerde in een kilometerslange file die het geduld van de weggebruikers op de proef stelde. De Federale Wegpolitie sloot de oprit in Deerlijk af en stuurde het verkeer door via Zwevegem en Harelbeke. Ook daar zorgde de uitzonderlijke drukte voor filevorming en wachttijden.

Verwacht wordt dat het ruimen nog een tijd in beslag zal nemen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt daarom dan ook aan om alternatieve routes richting Kortrijk en Frankrijk te gebruiken. Na een uur kon het verkeer stapvoets via de pechstrook opnieuw verder rijden.