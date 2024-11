Grote drukte en veel kleine incidenten zorgen voor uitzonderlijk zware ochtendspits op Vlaamse snelwegen

Het is dinsdagochtend op de Vlaamse snelwegen op veel plaatsen aanschuiven geblazen. Zo stonden er dinsdagochtend ook files op plaatsen waar dat niet zo vaak het geval is, zoals op de E403 en E17 in West-Vlaanderen. Op het hoogtepunt omstreeks 08.30 uur stond er zowat 320 kilometer file. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum gaat het wellicht om een van de drukste ochtendspitsen van het jaar. De vertragingen zouden nog een tijdje aanhouden.

“Dinsdagochtenden zijn sowieso zeer druk, maar vandaag kleurde de kaart vuurrood en moesten automobilisten op veel plaatsen aanschuiven”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Het hoge filecijfer kan deze ochtend niet verklaard worden door zware regenval, maar er was erg veel volk op weg en er waren veel kleine incidenten, meestal zonder veel erg.”

E403 en E17

Zo stonden er dinsdagochtend ook files op plaatsen waar dat niet zo vaak het geval is, zoals op de E403 en E17 in West-Vlaanderen. De files gingen ook al erg vroeg van start. “Al voor 06.00 uur stond er meer file dan anders”, aldus Bruyninckx.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de hinder nog enige tijd zal aanhouden. “De opgebouwde files bouwen zeer traag af”, aldus Peter Bruyninckx.