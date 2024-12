Gekantelde vrachtwagen geladen met kippen zorgt voor moeilijke ochtendspits op E17

Op de E17 in Deerlijk, in de richting van Gent, is woensdagmorgen een vrachtwagen geladen met kippen gekanteld. Twee rijstroken zijn hierdoor versperd. Wie vanuit Kortrijk naar Gent moet, wordt aangeraden om de E403 via Brugge te nemen.

Later meer.

#E17 In Deerlijk richting Gent is een vrachtwagen gekanteld. De rechterrijstrook is versperd. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) December 11, 2024



#E17 Update ongeval Deerlijk → Gent: de rechter- en middenrijstrook zijn versperd. De hinder zal heel wat tijd in beslag nemen. Er staat file vanaf Kortrijk-Oost. Vanuit Kortrijk naar Gent neem je beter de route via Brugge (E403). pic.twitter.com/3Du0dzr1kW — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) December 11, 2024



Lastige start van de ochtendspits op de #E17 in de regio #Kortrijk! In Deerlijk ligt een gekantelde vrachtwagen op de weg, geladen met kippen. Richting Gent is er nu maar één rijstrook vrij. Het is er al een halfuur aanschuiven. Hinder van lange duur, horen we. pic.twitter.com/YSh5Xf2qL9 — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) December 11, 2024