Maandagmorgen was het filerijden op de E40 voor wie richting Brussel reed. Even na acht uur gebeurde in Loppem een ongeval. Daardoor waren de linker- en middenstrook versperd. Er ontstond al snel een file.

In die file gebeurde ter hoogte van Jabbeke nog een ongeval waardoor de linkerrijstrook versperd was. De file groeide daardoor nog meer aan. Het was een dikke 40 minuten aanschuiven.